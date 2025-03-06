Трьох лижників накрила лавина на Алясці: мало ймовірно, що вони могли вижити

Вони перебувають під великою кількістю сніг, дістати їх поки не можливо

На Алясці троє лижників, які летіли на гелікоптері до віддаленого гірського хребта, були знесені лавиною та, ймовірно, загинули під вагою десятків футів снігу. Як інформує «Главком», про це повідомляє АР.

Поліція штату Аляска зазначає, якщо загибель буде підтверджена, це буде найбільш смертоносна лавина в США з тих пір, як два роки тому три альпіністи загинули під час зсуву на Каскадному хребті у Вашингтоні.

Правоохоронці вказують, що інформація про те, що хтось з лижників міг вижити після сходження лавини, мало ймовірна.

У горах Чугач поблизу гірськолижної громади Гірдвуд лижники використовують гелікоптери, щоб дістатися до гір у віддалених місцевостях, де немає підйомників, а потім спускаються на лижах або сноуборді.

Так, до гори діставались й лижники, які, ймовірно, загинули. Були зроблені спроби знайти лижників за допомогою лавинних маяків, але вони перебувають під великою кількістю снігу, дістати їх поки не можливо.

До слова, в Андах поліція знайшла добре збережене тіло американського альпініста. 22 роки тому його поховала лавина, коли він намагався піднятися на одну з найвищих тутешніх вершин.

Нагадаємо, що у французьких Альпах 9 квітня внаслідок сходження лавини загинули щонайменше чотири людини, ще кілька осіб отримали поранення.