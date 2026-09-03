ЄС обговорює обмеження в'їзду для росіян після атаки в Німеччині

Країни Євросоюзу також підтримали заборону на в'їзд для російських екскомбатантів

Європейський Союз обговорює посилення обмежень на в'їзд для громадян Росії після спроби атаки безпілотника на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, повідомляє «Главком».

За її словами, очільники МЗС країн ЄС висловили широку підтримку подальшому посиленню візових обмежень для росіян. Зокрема, йдеться про жорсткіші правила видачі туристичних віз громадянам РФ.

Окремо країни Євросоюзу підтримали ідею заборонити в'їзд до ЄС російським екскомбатантам – громадянам РФ, які брали участь у війні проти України. Водночас остаточних рішень щодо конкретних обмежень та термінів їхнього запровадження поки немає.

«Була широка підтримка просування заборони на в'їзд до ЄС для російських екскомбатантів і жорсткіших візових обмежень для російських туристів», – заявила Каллас. Вона також зазначила, що не всі країни ЄС поки підтримують подальше посилення візової політики щодо росіян. Тому для ухвалення остаточного рішення державам-членам ще належить узгодити деталі.

Питання візових обмежень стало частиною ширшого обговорення реакції ЄС на російські гібридні дії в Європі. Міністри також обговорювали нові санкції проти Москви. За словами Каллас, у роботі перебувають санкційні заходи щодо близько 1600 російських осіб та компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Приводом для нового обговорення став інцидент в аеропорту Лейпциг/Галле. Німецька влада заявила, що на початку серпня там була здійснена спроба атаки за допомогою дрона з вибухівкою, який виявили поблизу українського вантажного літака. Берлін поклав відповідальність за спробу атаки на Росію. Москва ці звинувачення заперечує. Каллас назвала подібні дії ознакою державного тероризму та наголосила, що ЄС має посилювати тиск на Росію.