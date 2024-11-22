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Розвідка оцінила рівень загрози використання Росією тактичної ядерної зброї

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Розвідка оцінила рівень загрози використання Росією тактичної ядерної зброї
Розвідка слідкує за рівнем ядерної загрози з боку Росії
фото: Depositphotos

Ядерна загроза для України зберігається

Рівень загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї наразі низький. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький у кулуарах експертної дискусії «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни», передає «Укрінформ».

«Ядерна загроза зберігається. Вона нікуди не зникла. Якщо є носії і є ядерний заряд, то загроза є. Рівень цієї загрози може бути або високий, або низький. Зараз низький. Ми відслідковуємо все, що з цим повʼязано», – наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький зауважив, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру.

За даними ГУР МО, 21 листопада Росія завдала  удару України, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кєдр». Зазначалося, що підльотний час російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна – оснащена шістьма суббоєприпасами. 

Також Financial Times писало, що 21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 «Рубіж», а не середньої дальності «Орєшнік».

Як повідомлялося, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої  було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

До слова, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.

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Теги: ГУР ядерна зброя війна розвідка

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