«Атакують у найнесподіваніших місцях». Ефектне відео від розвідників

Спецпідрозділ ГУР Firebird нищить окупанта у районі російсько-українського кордону

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України показало фрагменти бойової роботи спецпідрозділу Firebird. Відео оприлюднене в телеграм-каналі ГУР.

«Майстри FPV спецпідрозділу ГУР МО України Firebird не залишають російських загарбників у спокої – атакують несподівано й точно у найнесподіваніших для ворога місцях», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, На відео показані чергові результати ураження ворожих цілей у районі російсько-українського кордону.

💥Приліт, спалах, вибух - працює підрозділ ГУР “Firebird” 🔥



Майстри FPV спецпідрозділу ГУР МО України “Firebird” не залишають російських загарбників у спокої. Вони атакують несподівано й точно у найнесподіваніших для ворога місцях. pic.twitter.com/hyWyTDWy7e — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 23, 2024

«Тож там, де московити не очікують, раптом прилітає, вибухає, спалахує – і трощиться дороговартісне обладнання, і знищуються укріплення разом з окупантами», – додали розвідники.

Нагадаємо, російське міністерство оборони заявило, що уночі 23 жовтня протиповітряна оборона збила 14 нібито українських безпілотників, 10 з них – над територією тимчасово окупованого Криму.

До відома, у ніч на 22 жовтня безпілотники атакували російське підприємство «Біохім» у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії, а також спиртзаводи в Тульській області РФ.