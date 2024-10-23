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«Атакують у найнесподіваніших місцях». Ефектне відео від розвідників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Атакують у найнесподіваніших місцях». Ефектне відео від розвідників
Бойова робота спецпідрозділу ГУР Firebird
фото: ГУР

Спецпідрозділ ГУР Firebird нищить окупанта у районі російсько-українського кордону

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України показало фрагменти бойової роботи спецпідрозділу Firebird. Відео оприлюднене в телеграм-каналі ГУР.

«Майстри FPV спецпідрозділу ГУР МО України Firebird не залишають російських загарбників у спокої – атакують несподівано й точно у найнесподіваніших для ворога місцях», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, На відео показані чергові результати ураження ворожих цілей у районі російсько-українського кордону.

«Тож там, де московити не очікують, раптом прилітає, вибухає, спалахує – і трощиться дороговартісне обладнання, і знищуються укріплення разом з окупантами», – додали розвідники.

Нагадаємо, російське міністерство оборони заявило, що уночі 23 жовтня протиповітряна оборона збила 14 нібито українських безпілотників, 10 з них – над територією тимчасово окупованого Криму.

До відома, у ніч на 22 жовтня безпілотники атакували російське підприємство «Біохім» у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії, а також спиртзаводи в Тульській області РФ. 

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Теги: розвідка безпілотник фронт ГУР дрон

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