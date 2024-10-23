«Атакують у найнесподіваніших місцях». Ефектне відео від розвідників
Спецпідрозділ ГУР Firebird нищить окупанта у районі російсько-українського кордону
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України показало фрагменти бойової роботи спецпідрозділу Firebird. Відео оприлюднене в телеграм-каналі ГУР.
«Майстри FPV спецпідрозділу ГУР МО України Firebird не залишають російських загарбників у спокої – атакують несподівано й точно у найнесподіваніших для ворога місцях», – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, На відео показані чергові результати ураження ворожих цілей у районі російсько-українського кордону.
💥Приліт, спалах, вибух - працює підрозділ ГУР “Firebird” 🔥
Майстри FPV спецпідрозділу ГУР МО України “Firebird” не залишають російських загарбників у спокої. Вони атакують несподівано й точно у найнесподіваніших для ворога місцях. pic.twitter.com/hyWyTDWy7e
«Тож там, де московити не очікують, раптом прилітає, вибухає, спалахує – і трощиться дороговартісне обладнання, і знищуються укріплення разом з окупантами», – додали розвідники.
Нагадаємо, російське міністерство оборони заявило, що уночі 23 жовтня протиповітряна оборона збила 14 нібито українських безпілотників, 10 з них – над територією тимчасово окупованого Криму.
До відома, у ніч на 22 жовтня безпілотники атакували російське підприємство «Біохім» у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії, а також спиртзаводи в Тульській області РФ.
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