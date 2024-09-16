Міноборони допустило до експлуатації канадський бронеавтомобіль (фото)

Парк бронеавтомобілів українського війська поповнився ще одним зразком бронетехніки, створеним за технологією MRAP

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP виробництва Канади. Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що парк бронеавтомобілів українського війська поповнився ще одним зразком бронетехніки, створеним за технологією MRAP.

«Бронемашини MRAP (від англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок). Такі машини мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизувальні крісла. Конструктивно складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна. Останні вбирають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність житлового модуля», – ідеться у повідомленні.

Бронеавтомобіль Roshel Senator сконструйовано на шасі американського важкого пікапа Ford F-550. Початково машина призначалась для потреб поліції. Для потреб українського війська модель удосконалили.

Roshel Senator MRAP отримав броню, що здатна захистити екіпаж та десант від куль, випущених зі стрілецької зброї, та уламків. А також особливу V-подібну форму днища, яке розсіює енергію вибуху міни чи іншого вибухового пристрою, еквівалентного 6 кг тротилу.

Крім цього, канадський бронеавтомобіль отримав посилену ходову частину, механізм повного приводу та 6,7-літровий «всеїдний» турбодизель потужністю понад 300 кінських сил. У комплектації для фронту машина також обов’язково має лебідку та «нічне» світло.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ бронетранспортер вітчизняного виробництва «Хорунжий». Він є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Також у відомстві зазначають, що кардинально інше компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яке здійснюється через кормову частину бронемашини.

Раніше 12-та бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України показала бойову платформу «Лють 2.0», яку має на озброєнні. Український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, три дні автономної роботи та четвертий клас захисту.

До слова, у січні-липні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 1 трлн грн, зокрема у липні – 161,6 млрд грн. Зокрема, 161,6 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у липні. Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету.