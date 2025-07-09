На Хмельниччині внаслідок нічної атаки РФ загинула людина

Особа отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу Shahed

У ніч на 9 липня РФ атакувала Україну. Внаслідок чого загинула людина у Хмельницькому районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

«Додатково встановлено, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки, на жаль, загинула людина у Хмельницькому районі. Загибла особа, 1960 року народження, отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу Shahed. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня окупанти масовано атакували західну частину України. Зокрема, у Хмельницькому районі зафіксовано пошкодження приватного будинку. «За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району. Інформації про травмованих не надходило. Щодо збиття ворожих цілей повідомлю згодом», – йдеться у повідомленні ОВА.

Як відомо, ніч на 9 липня вчергове видалась страшною для українців. Міста України здригались від вибухів, ворожі дрони атакували різні регіони. Вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині.

Також луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про найбільш масовану ворожу атаку на місто та громаду, яка відбулася сьогодні із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет. За словами мера, внаслідок атаки зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також виникла пожежа на території одного з підприємств міста.