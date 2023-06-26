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Перша поява Пригожина і Шойгу після бунту та успіхи ЗСУ. Головне за 26 червня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Перша поява Пригожина і Шойгу після бунту та успіхи ЗСУ. Головне за 26 червня
Підрозділи сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області
фото з відкритих джерел

ЗСУ просуваються вперед на декількох напрямках

Від початку контрнаступу українським військовим вдалось звільнити вже 130 кв. км території. НАБУ зловило голову Тернопільської облради на хабарі. Міноборони РФ уперше після бунту «вагнерівців» показало Сергія Шойгу, а керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин прокоментував «заколот». Ці та інші події 26 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Успіхи ЗСУ на фронті

Від початку контрнаступу українським військовим вдалось звільнити вже 130 кв. км території. Зокрема вдалось подолати від 1 до 2 км на кожному з напрямків.

Крім того, українські захисники активізувала свої атаки у районі Бахмута Донецької області. За даними британської розвідки, під час операції за участю кількох бригад українські сили досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста.

Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль

Затримання голови Тернопільської облради

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому» під час отримання хабаря розміром 600 тис. грн. 

Затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар.

Шойгу та Пригожин вперше з’явилися на публіці після «бунту»

Уперше після повстання «вагнерівців» проти міністерства оборони РФ, пресслужба міністерства опублікувала відео з главою відомства Сергієм Шойгу.

На оприлюднених кадрах, які опубліковані без звуку, міністр оборони країни-агресорки спочатку летить у вертольоті, а після з'являється в приміщенні, де у нього за спиною присутній напис «Командний пункт угруповання військ (сил) «Захід». У цьому приміщенні він спілкується з генералами, але знову ж таки – без звуку.

Окрім того, голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин майже через дві доби після відступу з Ростова виступив із заявою. За його словами, «метою походу було не допустити знищення ПВК та притягнути до відповідальності всіх осіб, які своїми непрофесійними діями припустилися величезної кількості помилок під час «спецоперації».

Пригожин заявив, що ПВК «Вагнер» нібито збиралася роззброїтися 30 червня, але по її бойовиках було завдано удару, внаслідок якого загинули близько 30 людей.Крім того, Пригожин наголосив, що місцеві жителі зустрічали «вагнерівців» із натхненням, бо сподівалися, що ті вирішать проблеми, у тому числі з корупцією. На землі від його дій нібито ніхто не постраждав.

«Укроборонпром» очолить 31-річний Сметанін

Кабмін 26 червня затвердив на посаді керівника держконцерну 31-річного Сметаніна, який до цього займав посаду гендиректора держпідприємства «Заводу імені Малишева» (Харків). Відомо, що Сметанін має дев'ять років виробничого досвіду, а вже у 28 років очолив Харківський бронетанковий завод. 

Герман Сметанін зараз очолює харківський танковий завод імені Малишева. За кілька років він встиг попрацювати на Львівському бронетанковому заводі, директором з виробництва на заводі імені Малишева, у 28 років став директором Харківського бронетанкового заводу та ще через короткий час став гендиректором одного з промислових гігантів – заводу імені Малишева.

Зазначимо, що керівником «Укроборонпрому» він може стати у 31 рік. 

Суд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк

Дніпровський райсуд Києва 26 червня оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

31 липня 2018 року Гандзюк облили кислотою. 4 листопада Катерина померла у київській лікарні від розриву тромбу. Їй було 34 роки.

Суд над Владиславом Мангером та Олексієм Левіним тривав понад три роки Мангера визнали винним у замовлення нападу, а Левіна – в організації. Їм присудили по 10 років позбавлення волі. Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень. 

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