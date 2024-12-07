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Смертельна ДТП у столиці: п'яний водій збив жінку й втік з місця події

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Смертельна ДТП у столиці: п'яний водій збив жінку й втік з місця події
Смертельна ДТП на Дніпровській набережній. Київ, 7 грудня 2024 року
фото: Поліція Києва

Внаслідок ДТП загинула 52-річна жінка, яка переходила дорогу

У Києві сталася смертельна ДТП за участі п’яного 24-річного водія та його 19-річного пасажира. Винуватці аварії втекли з місця події, але правоохоронці їх невдовзі розшукали. Про це інформує поліція Києва.

Так, п'яний 24-річний водій автомобіля Toyota їхав на великій швидкості вздовж Дніпровської набережної у суботу, 7 грудня. Він проїхав на червоний сигнал світлофора та збив жінку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього водій зіткнувся з іншим автомобілем марки Hyundai. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у місті Києві.

«Внаслідок удару потерпіла отримала травми несумісні з життям і загинула на місці. Водій та пасажирка Hyundai не постраждали», – повідомляють правоохоронці.

Разом зі зловмисником у Toyota перебував 19-річний пасажир, який також був на підпитку. Після зіткнення вони втекли з місця ДТП, проте поліції вдалось їх розшукати та затримати завдяки орієнтуванню. За даними поліції, у водія виявили 1,15 проміле в крові, у його товариша – 0,66 проміле. 

Слідчі готують затриманим повідомлення про підозру. Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі, а пасажиру – до трьох.

Нагадаємо, у Вінниці на вулиці Данила Галицького водій Nissan Leaf збив жінку на нерегульованому пішохідному переході, внаслідок чого постраждалу госпіталізували. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, а автомобіль помістили на арештмайданчик. Про це інформують у поліції.
 
Також Суд відправив на два місяці під варту 19-річного хлопця, якого поліція називає винуватцем аварії у Дніпрі, де загинула 10-річна дівчинка. 

Так, у Дніпрі сталася автокатастрофа. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту «Дитячій комбінат» допустив зіткнення з автомобілем Ford.

Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано.

Згодом слідчі повідомили 19-річному водію BMW про підозру у скоєнні смертельної ДТП у Дніпрі. Також підозру оголошено неповнолітньому пасажиру цього авто.

У межах розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля BMW до вчинення смертельної аварії. Також встановлені відеозаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких – молекулярно-генетична.

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Теги: ДТП смерть водій розслідування поліція жінка

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