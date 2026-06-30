Україна отримала від ЄС 3,9 млрд євро на дрони

За словами Свириденко, загальний обсяг коштів, які отримала Україна у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan, наразі становить 7 млрд євро

Прем'єр-мінісерка Свириденко повідомила про перший транш оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan

До спеціального фонду Державного бюджету надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

За словами прем’єрки, кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб – виробництво українських дронів, посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

«Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan», – пояснила Свириденко.

Вона нагадала, що 25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, наразі становить 7 млрд євро.

Нагадаємо, що протягом січня-травня 2026 року Україна імпортувала безпілотників на $1,01 млрд. Зазначена сума в 1,7 раза більша порівняно з січнем-травнем 2025 року, коли імпорт безпілотників становив $597,66 млн. Дрони за перші п'ять місяців 2026 року склали 2,5% від загальної вартості товарного імпорту України, тоді як торік за аналогічний період цей показник був 1,91%.

До відома, Україна вперше оголосила відкритий конкурентний тендер на закупівлю ударних безпілотників middle-strike та розвідувально-ударних комплексів такого класу. Новий підхід має посилити конкуренцію між виробниками, пришвидшити постачання найефективніших рішень для фронту та забезпечити державі найкращу ціну.

Раніше американські спецпризначенці уперше випробували українські морські дрони «Магура» в Індо-Тихоокеанському регіоні. Під час навчань на Філіппінах безпілотники успішно уразили та потопили корабель-мішень.