Вбивство Фаріон: сьогодні суд розгляне скасування запобіжного заходу підозрюваному

Захист підозрюваного проситиме суд змінити утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт

Сьогодні, 5 серпня, Львівський апеляційний суд розгляне подання захисника підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це йдеться на сайті Львівського апеляційного суду.

Зах 26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон.ист підозрюваного проситиме суд змінити утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Засідання розпочнеться о 15.00 у залі суду на пл. Соборній, 7 у Львові.

Нагадаємо, 26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Його триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави. Адвокат В’ячеслава Зінченка планував подавати апеляцію на рішення суду.

Як повідомлялося, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.