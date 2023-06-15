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ЗСУ просуваються вперед, поки Росія стягує ракети на кордон. Головне за 15 червня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ просуваються вперед, поки Росія стягує ракети на кордон. Головне за 15 червня
Українські військові продовжують наступальні дії на трьох напрямках фронту
фото з відкритих джерел

ЗСУ рухаються вперед в умовах жорстких боїв

ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках фронту. НАБУ оголосило в розшук екснардепку Королевську. Росія визначила дату «виборів» на окупованих територіях України. Гендиректор МАГАТЕ приїхав на Запорізьку АЕС. Ці та інші події 15 червня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Наступ ЗСУ

Українські військові продовжують наступальні дії на трьох напрямках фронту. Наступальні дії тривають на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках. За даними Генштабу, на Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському – в районі Новоданилівки та Новопокровки. На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії у районі населених пунктів Роздолівка, Краснополівка та Берхівка-Ягідне. За словами речника Генштабу, українські військові мають успіхи на цій ділянці фронту.

Крім того, Сили оборони просунулися у Вугледарі

НАБУ оголосило в розшук екснардепку Королевську

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку України від фракції ОПЗЖ Наталію Королевську.

Королевську внесли до списку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Королевську звинувачують за ч. 1. ст. 366-2 Кримінального Кодексу України – це умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі дані відрізняються від достовірних на 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на 2023 рік це від 1,3 млн грн до 5,3 млн грн). Ця стаття передбачає штраф, або громадські роботи, або обмеженням волі до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Датою її зникнення вважається 22 лютого 2023 року.

Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною

Війська РФ нарощують в прикордонні з Україною регіонах кількість тактичних груп ракетних військ, через що для низки областей є загроза завдання ракетних ударів ворогом. У Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях зростає загроза завдання ударів ракетами типу Х-35. На даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням. 

Гендиректор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС. Це його третій візит на окуповану росіянами станцію. Відомо, що візит Гроссі на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація. Гендиректор МАГАТЕ бував на окупованій Запорізькій АЕС вже тричі. Вперше він відвідав станцію у вересні минулого року, а вдруге – у березні 2023 року.

Росія визначила дату «виборів» на окупованих територіях 

Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня. Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень». 

Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подякував союзникам за ініціативу з тренування українських пілотів на винищувачах F-16, зауваживши, що їхня підготовка вже розпочалася. Єнс Столтенберг зауважив, що рішення щодо передачі F-16 має бути ухвалене в майбутньому, однак підготовка українських пілотів вже триває.

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