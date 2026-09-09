Керівниця Ukrainian Fashion Week поділилася планами на новій посаді

Єлизавета Ущека працює у команді Ukrainian Fashion Week з 2021 року

Ukrainian Fashion Week отримав нову керівницю Єлизавету Ущеку. Новопризначена генеральна директорка розповіла, чим планує займатися на новій посаді. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар очільниці Суспільному Культура.

Єлизавета Ущека планує зберегти Ukrainian Fashion Week як професійний майданчик для дизайнерів, який створюватиме можливості для розвитку сфери моди в Україні. Також нова керівниця наголосила на збереженні представлення української моди за кордоном.

Нова директорка Ukrainian Fashion Week вже почала працювати з командою над підготовкою до 60-го сезону Ukrainian Fashion Week. Крім того, гендиректорка анонсувала роботу над 30-річчям Ukrainian Fashion Week, яке відзначатиметься у наступному році.

Ukrainian Fashion Week отримав нову керівницю Єлизавету Ущеку фото: Іnstagram.com/_lipop._

Єлизавета Ущека змінила на посаді керівниці Ukrainian Fashion Week Ірину Данилевську. Стало відомо, що колишня очільниця залишилася працювати в команді. Тепер вона займатиметься координацією взаємодії департаментів та розв'язанням економічних питань.

«Для мене важлива саме наступність. Те, якою українська фешн-індустрія є сьогодні і як її сприймають у світі, результат багаторічної послідовної роботи Ірини Данилевської, команди Ukrainian Fashion Week і всієї професійної спільноти. Ірина залишається частиною нашої команди, і для мене це важливо», – сказала Єлизавета Ущека.

Ірину Данилевську на посаді гендиректорки Ukrainian Fashion Week замінила Єлизавета Ущека фото: Іnstagram.com/_lipop._

Фахівчиня зауважила, що індустрія моди змінюється, тож Ukrainian Fashion Week також потребує змін. «Нові проєкти й формати, безумовно, будуть. Але для мене важливо, щоб вони з'являлися не заради самого факту новизни, а як відповідь на реальні потреби української модної індустрії», – зауважила вона.

Як писав «Главком», 28-річна Єлизавета Ущека приєдналася до команди Ukrainian Fashion Week у 2021 році. За п'ять років її зона відповідальності розширювалася: вона працювала з медіанапрямом, комунікаціями, міжнародними проєктами та спеціальними ініціативами, а останні п'ять років очолювала Департамент комунікацій. Ущека пройшла разом із командою постковідний період, початок повномасштабного вторгнення, міжнародні сезони Ukrainian Fashion Week та повернення Тижня моди до Києва.

Зазначимо, Ірина Данилевська очолювала Ukrainian Fashion Week із моменту його заснування у 1997 році. Разом із Будинком моди «Сергій Бизов» вона започаткувала проєкт у Києві під назвою «Сезони моди». Він став першим Тижнем моди prêt-à-porter у Східній Європі. За майже 30 років Данилевська стала однією з ключових постатей української модної індустрії.