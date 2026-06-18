Азарову приготуватися: Україна націлилася на його колекцію раритетних книг та ікон – повний список

В Україні Микола Азаров перебуває під санкціями з березня 2021 року

Міністерство юстиції України судиться з сім’єю Азарових

З травня 2026 року Мін’юст судиться з колишнім прем’єр-міністром Миколою Азаровим та його сином Олексієм, добиваючись вилучення їхніх активів та майна у дохід держави. «Главком» з’ясував список майна, серед якого є цінні історичні речі. Про це читайте більше у публікації «Главкома» «Несвяті Миколай і Людмила. Україна почала процедуру конфіскації скарбів сім'ї Азарова: список майна».

Серед майна Миколи Азарова, яким зацікавилося Міністерство юстиції, майже 600 книг, картин, колекційних монет, ікон, набору посуду та особистих речей колишнього прем’єр-міністра, більшість яких мають цінність. Перелічені предмети вилучили правоохоронці у київській квартирі на проспекті Петра Григоренка, 23 у грудні 2016 року. Мова про 24-поверховий житловий комплекс у Дарницькому районі. Десять років тому тут відбулися обшуки у рамках «справи Майдану», в якій пан Азаров фігурує як організатор силового придушення мирного протесту у центрі Києва взимку 2014 року.

У травні 2017 року Печерський райсуд Києва арештував майно Миколи Азарова. Серед речей старовинні книги «Житіє Апостола Павла» (надрукована в XVII-XVIII століттях); «Апостол» (рідкісне богослужбове видання, яке вийшло у Львові 1772 року); «Тріодь пісна» (надрукована в 1744 році в друкарні Почаївської Успенської лаври); «Описание Украины» (автор Гійом Боплан, видана у 1832 році); «Євангеліє» (видана у 1780 році в друкарні Свято-Успенської лаври).

Є й колекція ікон. «Главком» зокрема нарахував лише зображень Святого Миколи Чудотворця 38 штук. Також у колекції ексглави уряду – срібний рельєф «Христос у терновому вінку»; ікона «Святий Миколай та Свята Людмила» (до речі, дружину Миколи Азарова звати Людмила); мисливські рушниці та інші речі.

Під арештом – список з 580 речей Миколи Азарова. Частина з них має культурно-історичні цінності

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Крім того, на момент арешту майна (травень 2017 року) у квартирі на проспекті Петра Григоренка, 23 правоохоронці відшукали ще і систему запобігання несанкціонованого запису «Буран 3». Зазвичай, вона встановлюється у валізу типу «Дипломат».

У відповіді на запит «Главкома» Державне бюро розслідувань поінформувало: арештоване у 2017 році майно Миколи Азарова до сьогодні зберігається у Центрі забезпечення №1 Головного управління Нацполіції у Києві як речові докази.

Наприкінці травня цього року Вищий антикорупційний суд видав ухвалу про заборону поліцейському Центру забезпечення вчиняти будь-які дії з арештованим майном Азарова. Таким чином, Феміда повністю задовольнила заяву Мін’юсту у рамках санкційної справи. Фактично це проміжне рішення на шляху до вилучення активів підсанкційної особи.

У розмові з «Главкомом» директор департаменту санкційної політики та представництва в судах Міністерства юстиції Олена Вакуленко розповіла: санкційна справа Миколи Азарова та його сина Олексія нараховує 28 томів. Її складність полягає у тому, що до стягнення заявлено активи, які юридично оформлені на третіх осіб. Натомість реальним їх власником є сім’я Азарових.

«У суді наша задача довести, що це майно юридично належить, умовно, Іванову, але підсанкційні особи (Азарови) можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними», – зазначила співбесідниця видання.

Додамо, що в Україні Микола Азаров перебуває під санкціями з березня 2021 року. Востаннє Рада нацбезпеки і оборони пролонгувала санкції щодо нього у листопаді 2023 року – ще на десять років. Син Азарова Олексій у санкційному списку України з травня 2025 року. Обмежувальні заходи діятимуть до 2035 року.