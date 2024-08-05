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Відомі зірки розпинають Фаріон. Фрагменти архівної телепередачі шокували мережу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відомі зірки розпинають Фаріон. Фрагменти архівної телепередачі шокували мережу
Ірина Фаріон на ефірі програми «Мова чи язык»
фото: скриншот відео

Програма «Мова чи язык» за участі професорки та мовознавиці Ірини Фаріон вийшла в ефірі ТРК «Інтер» 31 березня 2011 року

У мережу потрапили фрагменти телепередачі, де відомі зірки хором цькували Ірину Фаріон за захист державної мови. 

Олександр Ладанівський, відомий travel-фотограф, який влаштовує експедиції у наймальовничіші куточки планети, оприлюднив архівні фрагменти програми «Мова чи язык» за участі професорки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Передача була присвячена скандалу, який спричинив звільнення інспектора ДАІ, старшого сержанта Олександра Швеця, який назвав українську «телячою» мовою. У ефірі були присутні українська співачка Євгенія Власова, журналіст Юрій Володарський. Також на передачі були присутні гумористи Володимир Моїсеєнко та Володимир Данилець, відомі як дует «Кролики», які зараз підтримують путінський режим. Усі вони захищали інспектора ДАІ, намагаючись довести, що він не винен і його слова просто «було вирвано з контексту».

На захист української мови стала мовознавиця Ірина Фаріон, яка нагадала інспектору ДАІ, що він зберіг собі українське прізвище, але є перевертнем, який не шанує рідну мову. 

«Ваш вчинок не заслуговує навіть обговорення, а лише на виразне засудження. А найстрашніше те, що людина до кінця не усвідомлює свій вчинок, що вона образила найсвятіше. Тарас Шевченко про таких, як Ви, казав, що вони є перевертні і, напевне, найбільша трагедія полягає у тому, що Ви зберегли українське прізвище, але до іншого берега не прибилися, бо своєї мови, прадідівської, Ви не знаєте. І я думаю, пане, чи як Вас ще назвати, товаришу, Ви показали чи не найбільшу проблему на сьогодні – проблему відступництва. Ваш вчинок ілюстрація того, як не може чинити людина. Таких, як Ви, треба ізолювати від суспільства», – звернулася мовознавиця до інспектора ДАІ. 

Артист Володимир Данилець кинувся захищати працівника міліції: «Перевертень тому, що розмовляє російською мовою? Так, Тарас Шевченко прекрасно володів російською мовою і, навіть, писав вірші».

У відповідь на це Фаріон нагадала слова Тараса Шевченка, який у 1842 році писав українському письменникові й етнографу Якову Кухаренку: «Переписав я оце свою «Слепую» та й плачу над нею, який мене чорт спіткав і за який гріх, що оце я сповідаюся кацапам черствим кацапським словом».

Данилець видав, що Шевченко писав російською мовою і чому тоді Фаріон не вважає його перевертнем.

«Це абсолютно не означає, що виправдані такі вчинки», – зауважила Фаріон. Вона нагадала, що коли Шевченкові пропонували писати й надалі російською, він відповідав: «Спасибі за раду! Теплий кожух, тільки шкода – не на мене шитий. А розумне ваше слово брехнею підбите. Вибачайте! Кричіть собі. Я слухать не буду. Та й до себе не покличу».

Тут в дію вступив ведучий Дмитро Нагієв, який продемонстрував повне нерозуміння даного питання, сказавши: «Той російською, інший українською. Яка різниця? Більше немає чим зайнятися? А працювати не пробували?».

«Мова це символ держави і її духовні кордони. Ось у чому суть полягає», – наголосила мовознавиця Ірина Фаріон.

Українці у мережі обурюються, що і не вірять, що таке могли показувати на нашому телебаченні.

«Гади, сиділи в наших студіях та принижували наш народ, мову страхіття», «Гидко слухати цих манкуртів, вчіть китайський він вам пригодиться», «Ця передача Нагієва – класичне ІПСО за російськими ефесбешними технологіями, мета якого – розкол українського суспільства», «Який жах!!! Росіяни нас вбивають віками, комусь не достатньо??? Власова огидна разом з кроліками. Респект Ірині Фаріон», – пишуть у мережі.

Програма «Мова чи язык» за участі професорки та мовознавиці Ірини Фаріон вийшла в ефірі ТРК «Інтер» 31 березня 2011 року. Ведучим програми був російський актор та шоумен Дмитро Нагієв.

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.

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Теги: вбивство мовознавець Ірина Фаріон українка

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