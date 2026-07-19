Яке релігійне свято відзначається 20 липня 2026: традиції та молитва

Свято 20 липня в церковному календарі – День пам'яті пророка Іллі та праведного Аарона

20 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого славного пророка Іллі, а також згадує знайдення мощів преподобномученика Афанасія Берестейського та праведного Аарона, першосвященника. У народній традиції цей день називають Ілліним днем – з ним пов'язують завершення найспекотнішого періоду літа та початок жнив.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 липня 2026 року.

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Релігійні свята та їхня історія

Пророк Ілля

Пророк Ілля – один із найвідоміших і найшанованіших пророків Старого Завіту, який жив приблизно у IX столітті до Різдва Христового за часів правління ізраїльського царя Ахава. Його життя описане в Першій і Другій книгах Царів. У біблійній історії Ілля виступив як непримиренний захисник віри в єдиного Бога, закликаючи народ Ізраїлю відмовитися від поклоніння язичницькому богу Ваалу та повернутися до Божих заповідей.

Згідно зі Святим Письмом, він виступав проти ідолопоклонства, закликав народ повернутися до віри в єдиного Бога та став відомим завдяки численним чудесам. Наприклад, під час трирічної посухи, яка, за біблійною розповіддю, була покаранням за відступництво ізраїльтян, Бог посилав йому їжу через воронів.

Пізніше Ілля оселився в домі вдови із Сарепти, де дивом примножилися борошно й олія, а також воскресив її померлого сина. Однією з найвідоміших подій його життя стало протистояння жерцям Ваала на горі Кармель, коли після молитви пророка з неба зійшов вогонь і запалив жертовник, що, за біблійною оповіддю, стало свідченням сили єдиного Бога.

Особливе місце в церковній традиції займає завершення земного життя пророка. Біблія розповідає, що Ілля не зазнав смерті, а був узятий Богом на небо у вогняній колісниці. Саме тому його вважають одним із небагатьох старозавітних праведників, які не померли звичайною смертю.

У християнській традиції до пророка Іллі звертаються з молитвами про дощ під час посухи, добрий урожай, мир, здоров'я та захист від стихійних лих. У багатьох храмах цього дня звершуються святкові богослужіння, а віряни дякують Богові за отримані благодіяння та моляться за свої родини.

Окрім пам'яті пророка Іллі, 20 липня церква згадує правідного Аарона, першосвященника (1451 р. до Р. Хр.), та відзначає Знайдення мощів преподобномученика Афанасія Берестейського (1649 рік).

Молитва дня

До пророка Іллі не існує однієї-єдиної «особливої» чи обов'язкової молитви. У православній традиції найчастіше читають тропар, кондак та спеціальну молитву до святого пророка Іллі, у якій просять його заступництва перед Богом.

Молитва до святого пророка Іллі

О святий славний пророче Божий Ілле, ревний поборнику істинної віри та ревнителю слави Господньої! Вислухай нас, що з вірою і любов'ю звертаємося до тебе. Випроси у Всемилостивого Бога мир для нашої землі, здоров'я для душі й тіла, благословення на добрі справи, достаток плодів земних, захист від голоду, посухи, стихійного лиха та всякого зла. Укріпи нас у вірі, навчи жити за Божими заповідями, щоб, прославляючи Господа в цьому житті, ми сподобилися вічного Царства Небесного. Амінь.

У день пам'яті пророка Іллі віряни також традиційно моляться:

за мир в Україні;

за захист військових і всіх, хто обороняє державу;

за дощ під час посухи та добрий урожай;

за захист від блискавок, пожеж, стихійних лих;

за здоров'я, добробут і благополуччя родини.

У богослужіннях цього дня також звучить тропар пророку Іллі:

Ангел у плоті, основа пророків, друге пришестя Христове – славний Ілля, що згори послав Єлисеєві благодать недуги відганяти і прокажених очищати, тому й усім, хто шанує його, подає зцілення.

Саме ця молитва й богослужбові тексти є основними у православній традиції в день пам'яті святого пророка Іллі.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі це свято відоме як Ільїн день, або просто Іллі. У народній свідомості після Хрещення Русі образ святого перейняв риси язичницького бога Перуна, через що Іллю вважають покровителем грому, дощу та родючості, називаючи його «Громовержцем».

Цього дня у деяких церквах відбувається освячення свіжого хліба та фруктів, які згодом роздають нужденним або приносять додому для пригощання родини.

Згідно з народними та духовними традиціями, 20 липня прийнято:

допомагати людям, які опинилися у скрутному становищі;

подавати милостиню;

оглядати поля й городи після літніх вітрів, перевіряючи стан посівів;

робити легке прибирання на подвір'ї, що, за народними повір'ями, допомагає прогнати недуги.

Під час негоди господарі традиційно ставили на підвіконня запалену свічку, щоб захистити оселю від стихійного лиха.

З Ільїного дня, за спостереженнями предків, літо починає поступатися місцем осені, закінчувався сінокос і розпочиналися жнива. У народі казали: «До Іллі – літо, після Іллі – осінь».

Наші предки прогнозували погоду за такими ознаками:

Якщо день видався спекотним – осінь буде сухою.

Чути грім, але дощу немає – опадів найближчим часом не передбачається, а попереду буде тривала спека.

Гучний грім віщує довге й тепле літо, а якщо грім тихий або чується здалеку – очікується гарна погода.

Якщо гроза триває без дощу або вечір є тихим і зоряним – варто чекати сильної спеки.

Рясна ранкова роса свідчить про майбутній ясний і сонячний день.

Сонце, яке швидко з'являється з-за хмар після завершення дощу, обіцяє кілька сухих днів поспіль, а веселка – щедрий урожай.

Якщо комарів літає багато хмарами вдень – погода буде сонячною та ясною, проте інші прикмети пов'язують велику кількість комарів із наближенням грози.

Якщо взагалі немає дощу 20 липня – це свідчить про ймовірність подальшої шеститижневої посухи.

Північний вітер цього дня приносить похолодання, а південний – тривалу спеку.

Ранній спів півня вказує на ймовірну різку зміну погодних умов.

Що не можна робити

Церква цього дня закликає вірян утриматися від проявів гніву, сварок, заздрощів, зневіри та лихослів’я. Окремо наголошується на неприпустимості відмови в допомозі людям, які її потребують.

Серед народних та побутових заборон на Іллі виділяють такі: