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Нові тарифи на світло. Як зміниться платіжка з червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нові тарифи на світло. Як зміниться платіжка з червня
фото з відкритих джерел

Попенко нагадав, що нічний тариф залишається, по ньому ми будемо платити 2,16 за кВт-год

Сьогодні, 31 травня, Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. З підвищенням цін на електроенергію для майже 80% українців сума у платіжці зросте щонайменше на 300 грн. Про це у коментарі «Главкому» заявив Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

Як пояснив експерт, платіжка за споживання електроенергії зміниться у двох складових: електроенергія, яку використовує домогосподарство і елетроенергія, яка витрачається на обслуговування багатоквартирних будинків.

«Перше – це електроенергія, яку використовує приватне домогосподарство. Для майже 80% українців сума у платіжці зросте щонайменше на 300 грн. Якщо до 1 червня середній платіж за електроенергію складав 500 грн, то зараз буде вже 800 грн», – зазначив Попенко. 

Ше однією складовою зростання платіжки, пояснює експерт, є обслуговування багатоквартирних будинків, куди входить електроенергія для освітлення місць загального користування, електроживлення ліфтів та насосів. Загалом тут платіжка зросте на 50-100 грн, в залежності від типу будинку, кількості ліфтів, інше.  «Загалом платіжка в міжопалювальний сезон підвищиться на 350- 500 грн в осінне-зимовий період 460-600 грн», – зазначив Голова Спілки споживачів комунальних послуг України. 

Попенко нагадав, що нічний тариф залишається, по ньому ми будемо платити 2,16 за кВт-год.

На думку експерта, ефективність цього рішення взагалі складно оцінити, тому що по факту нічого не буде вирішено, жодна з проблем. «За рахунок підняття тарифів неможливо відновити енергетичну інфраструктуру, неможливо вирішити складні питання взаємної заборгованості на енергетичному ринку», – пояснив Попенко. 

Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.  Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 гривень за кіловат.

Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн.

До слова, внаслідок масованих обстрілів енергосистеми Україна вже втратила близько 85% теплової генерації. Про це заявила експертка проєктів DiXi Group Олена Лапенко. Експертка наголосила, що втрата теплових і гідроелектростанцій – це чутливий удар по маневровій генерації, що має згладжувати піки споживання електроенергії, які виникають вранці та ввечері. Наявної потужності не вистачатиме навіть у теплу пору року і це вже відчули всі українці.

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Теги: тарифи електроенергія населення

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