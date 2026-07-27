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Нацгвардія викрила підступний маневр окупантів для прориву під Покровськом

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Нацгвардія викрила підступний маневр окупантів для прориву під Покровськом
Російські війська змінюють тактику штурму під Покровськом
фото: скрин з відео

Ворог пересідає на мотоцикли та квадроцикли для швидких атак: українські захисники оцінили загрозу та готують відповідь

На Покровському напрямку російські війська готуються активізувати наступальні дії, використовуючи для штурмів квадроцикли та мотоцикли. Перед атаками окупанти проводять повітряну розвідку та намагаються розмінувати маршрути, щоб забезпечити швидке просування легкої техніки. Як пише «Главком» , про це повідомляє 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України у своєму щотижневому огляді ситуації на фронті.

У бригаді зазначили, що застосування легкої мототехніки може стати одним із головних способів, за допомогою яких російські війська намагатимуться прорвати українську оборону.

«Саме використання цієї техніки, ймовірно, стане одним з основних способів, які противник застосовуватиме для спроб прориву нашої оборони. Попри постійні штурмові дії, досягти поставлених цілей ворогу не вдається. Сили бригади "Рубіж" своєчасно виявляють та знищують противника ще на підступах до позицій», – повідомили військові.

За інформацією підрозділу, головною метою російського командування залишається просування у напрямку Добропілля. Саме на цій ділянці противник концентрує основні зусилля, однак українські оборонці продовжують стримувати його наступ.

Цікаво, що окрім підготовки штурмів на легкій техніці, окупанти продовжують застосовувати і важкі механізовані колони. Так, на цьому тижні бійці бригади «Рубіж» брали участь у відбитті масштабного механізованого штурму на Покровському напрямку. Спільними зусиллями з військовослужбовцями 1-го корпусу НГУ «Азов» та суміжними підрозділами атаку противника було повністю зірвано.

Під час цього бою воїни бригади «Рубіж»:

  • знищили одну бойову броньовану машину (ББМ) та танковий мостоукладальник МТУ-72;
  • взяли участь у вогневому ураженні іншої бронетехніки окупантів.

У бригаді «Рубіж» підкреслюють, що українські військові повністю контролюють ситуацію на ділянці та продовжують стримувати спроби противника прорвати лінію оборони.

Зазначимо, що використання мотоциклів і квадроциклів російськими військами на фронті не є новою практикою, однак останніми місяцями вона стає дедалі поширенішою. У бригаді «Рубіж» раніше повідомляли, що противник дедалі частіше використовує легку техніку для швидких атак невеликими групами, намагаючись ускладнити їхнє виявлення та зменшити втрати від ударів українських безпілотників. Водночас українські військові наголошують, що такі штурми своєчасно виявляються засобами розвідки, а мототехніка та особовий склад противника знищуються ще до наближення до оборонних рубежів.

Нагадаємо, що від початку доби 26 липня на фронті відбулося 231 бойове зіткнення, а російські війська завдали двох ракетних і 71 авіаційного удару, застосувавши майже п'ять тисяч дронів-камікадзе. Найбільше штурмів зафіксовано на Покровському напрямку, інтенсивні бої також тривали на Слов'янському, Лиманському та Костянтинівському напрямках. У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ і завдавати їм втрат уздовж усієї лінії фронту.

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Теги: штурм Донеччина фронт армія

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