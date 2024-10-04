Депутат Бундестагу «відкрив очі» російській опозиції

«Найбільша підтримка, яку ми також можемо надати російські опозиції, – це підтримати Україну у війні»

Німеччина зацікавлена в тому, щоб у Росії зʼявилися люди із демократичними цінностями. Однак підтримку, яку їм можуть надати західні політики – це саме безпосередня підтримка України в захисті від російської агресії. Таку думку в інтервʼю «Главкому» виразив Робін Вагенер, депутат Бундестагу від Союзу «90/Зелені», який входить в урядову більшість у нинішньому складі парламенту.

Вагенер зазначив, що не дивлячись на те, що, наприклад, організація «Фонд боротьби з корупцією» Навального не має на меті зупиняти війну, ба більше, вони нібито боряться з корупцією в РФ, яка підриває можливості наступати на Україну, він наразі він не бачить нікого (у Росії – «Главком»), з ким Німеччина або ж Європа могли б співпрацювати.

«Ми будемо мати постійну конфронтацію з російським злочинним режимом, який є зараз, тому ми зацікавлені в тому, щоб у Росії зʼявилися люди із демократичними цінностями. Але найбільша підтримка, яку ми також можемо їм надати, – це підтримати Україну в захисті від російської війни», – наголосив депутат в Німеччині.

Також політик зауважує, що боротьба з корупцією має бути частиною боротьби за ліберальну демократію. «Коли ви боретеся за ліберальну демократію, ви не можете боротися за неї без боротьби з корупцією», – пояснив Вагенер. Водночас депутат усвідомлює той момент, що в даному контексті це також сприймається як, якщо «хтось краде гроші на створення ракет, менше українців буде вбито цією ракетою».

Робін Вагенер зокрема наголосив, що трансформація Росії має починатися із запиту російського суспільства.

«Знову ж таки, трансформувати Росію – не наше завдання. Я можу лише сказати, що ми зацікавлені в російському суспільстві, яке працює, дотримується міжнародного права і є демократичним, бо, як ми бачимо, не буває стабільного миру з диктатурами по сусідству», – підсумував політик. Депутат Бундестагу додав, що у їхніх силах лише підтримка російських демократів, щоб вони цим займалися.

Нагадаємо, те, що росіяни чекають, поки українці здобувають для них свободу, є неправильним. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов. За словами політика, такого явища, як російська опозиція, просто не існує. Він пояснив, що у російському політикумі існують різні опозиціонери з тусовками навколо себе.

До слова, у Львові 22-23 травня відбувся «Форум російської опозиції на підтримку України», про проведення якого не знала місцева влада. Мер Львова Андрій Садовий звернувся з цього приводу «у відповідні органи». Політолог Андрій Смолій повідомив, що радник Офісу президента Михайло Подоляк брав участь у форумі.

Прикметно, що вдова російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія зауважила, що «великою помилкою України є ігнорування антивоєнних росіян». Навальна вкотре назвала війну в Україні «війною Путіна», а не росіян.