Передумали. «Епіцентр» працювати на вихідних виключно в режимі онлайн

У будні робота торговельних центрів мережі буде продовжена до 24:00 та працюватиме до останнього покупця

У вихідні дні покупки можна буде здійснювати лише онлайн

Мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» нардепа Олександра Гереги на час дії карантину вихідного дня таки вирішила закрити свої магазини. Покупки можна буде здійснювати буде лише онлайн.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Епіцентру».

«На час дії карантину вихідного дня мережа «Епіцентр» працюватиме виключно в онлайн режимі та видаватиме товари в Центрах видачі замовлень торговельних центрів», – йдеться у повідомленні.

Проте мережа зазначає, що у будні робота торговельних центрів мережі буде продовжена до 24:00 та працюватиме до останнього покупця.

Раніше у Facebook з’явився пост від компанії «Епіцентр», де повідомлялося про введення 72-годинної п’ятниці у зв’язку з «карантином вихідного дня».

Глава МОЗ Максим Степанов обурився через жарт «Епіцентру» про карантин вихідного дня і пригрозив наслідками.

Згодом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що після «розʼяснень» МВС у «Епіцентрі» погодилися прийняти карантинні обмеження.

Повідомлялося, що в суботу та неділю в «Епіцентрі» продаватимуть «виключно життєво важливі товари».

Зазначимо, ввечері 12 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджуються обмеження вихідного дня до 30 листопада.

Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Напередодні влада Луцька закликала Кабмін скасувати карантин вихідного дня

До слова, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

Зазначимо, міська влада Львова готує позов до суду на рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

Також франківська мережа ресторанів працюватиме у вихідні й планує йти до суду.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

Також хворий на Covid-19 мер Миколаєва виступив проти карантину вихідного дня.

Як відомо, в Україні за добу 11 листопада зафіксований новий антирекорд коронавірусу – захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 446 осіб більше, ніж у попередній день (10 611).

Коронавірус в Україні

Всього 500865

Хворіють 264026

Одужали 227694

Померли 9145

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в Україні на коронавірус захворіло 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145.