Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи
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Розсилка
У парку поламані дерева і порозбивані плафони
У четвер, 16 серпня, в Києві Маріїнський парк нагадує декорації до фільму-катастрофи. Повалені дерева і розбиті ліхтарі зустрічають кожного, хто вирішив прогулятися по алеях.
Про недавнє звірство стихії красномовно говорять зламані і повалені дерева.
З самого ранку в парку клопочуть комунальники, прибираючи зламані гілки і цілі дерева, які скосила буря. Високі рослини, які не одне десятиліття дарували киянам густу широку тінь, тепер лежать на землі.
Парковим ліхтарям пощастило не більше - на алеях і газонах валяються розбиті плафони, навколо стовпів все всіяно осколками ламп. Тому, поки комунальні служби не закінчать наводити порядок, в парку ходити слід вкрай обережно, щоб не напоротися на шматок скла або на гілку.
Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.
Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.
Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.
У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.
Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.
Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.
Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.
Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі
Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
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Джерело: Інформатор