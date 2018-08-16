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    Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи

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    Наслідки негоди у Маріїнському парку - Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи
    Фото: kiev.informator.ua
    Наслідки негоди у Маріїнському парку

    У парку поламані дерева і порозбивані плафони

    У четвер, 16 серпня, в Києві Маріїнський парк нагадує декорації до фільму-катастрофи. Повалені дерева і розбиті ліхтарі зустрічають кожного, хто вирішив прогулятися по алеях.

    Про недавнє звірство стихії красномовно говорять зламані і повалені дерева.

    З самого ранку в парку клопочуть комунальники, прибираючи зламані гілки і цілі дерева, які скосила буря. Високі рослини, які не одне десятиліття дарували киянам густу широку тінь, тепер лежать на землі.

    Парковим ліхтарям пощастило не більше - на алеях і газонах валяються розбиті плафони, навколо стовпів все всіяно осколками ламп. Тому, поки комунальні служби не закінчать наводити порядок, в парку ходити слід вкрай обережно, щоб не напоротися на шматок скла або на гілку.

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    Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи
    Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи
    Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи
    Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи
    Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи
    Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи
    Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи
    Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи
    Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи
    Київська негода: Маріїнський парк перетворився на декорації до фільму-катастрофи
    Фото: kiev.informator.ua

    Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

    Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

    Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

    Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі

    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

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    Джерело: Інформатор

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