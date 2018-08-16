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    Негода в Києві: Укргідрометцентр оприлюднив цікаву деталь

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    Негода в Києві у ніч на 16 серпня - Негода в Києві: Укргідрометцентр оприлюднив цікаву деталь
    Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook
    Негода в Києві у ніч на 16 серпня

    Негода вдарила по Києву одразу після найтеплішого дня літа

    Вчора, 15 серпня, у Києві, був найтепліший день літа 2018 року, температура сягнула позначки 33°. Ця спека завершилася феєричною нічною грозою. Про це пише Укргідрометцентр.

    «На жаль кількість пунктів спостереження у столиці обмежена і саме епіцентр стихії пройшов повз них. Максимальні кількість опадів на одному з пунктів становила тільки 17 мм, і за критеріями це не стихійне явище», - йдеться у повідомленні.

    Карта опадів опівночі у Києві
    Карта опадів опівночі у Києві

    Величезні калюжі і «ріки» у центрі міста, частково можна пояснити попередньою посухою – листя на деревах почали потроху вже підсихати і тому під час поривів вітру інтенсивно опадало та потрапляло у зливні системи, які і так в нас не вирізняються великою пропускною здатністю, додали в в Укргідрометцентрі.

    Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

    Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

    Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

    Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі

    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

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