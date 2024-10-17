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На матчі Ліги Націй Ізраїлю проти Італії на даху стадіону помітили снайперів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На матчі Ліги Націй Ізраїлю проти Італії на даху стадіону помітили снайперів
Снайпери були помічені під час футбольного матчу
фото з відкритих джерел

Збірна Ізраїлю зіграла черговий матч в Лізі Націй проти команди Італії

Цього тижня в Лізі Націй було зіграно чергові матчі. Під час матчу Ліги націй УЄФА між Ізраїлем і Італією, були посилені заходи безпеки через конфлікт на Близькому Сході. На даху стадіону Bluenergy (раніше відомого як Dacia Arena) в Удіне, Італія, помітили снайперів. Про це повідомило видання Football Italia.

На матчі Ліги Націй Ізраїлю проти Італії на даху стадіону помітили снайперів фото 1

Присутність військових, зафіксована під час трансляцій, викликала бурхливі обговорення в соціальних мережах, адже багато хто звернув увагу на незвичну та напружену атмосферу на матчі. Ймовірно, такі заходи безпеки були введені через геополітичні загрози, пов’язані з Ізраїлем.

На матчі Ліги Націй Ізраїлю проти Італії на даху стадіону помітили снайперів фото 2

Матч завершився перемогою Італії над Ізраїлем з рахунком 4:1, проте увагу громадськості більше привернула ситуація з безпекою і снайперами на даху стадіону.

До слова, Українська асоціація футболу (УАФ) представила нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на новий сезон з гаслом «Слава Україні». Про це повідомили в УАФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що молодіжна збірна України поступилася сербам та вийшла на Євро-2025 з другого місця в групі, пропустивши на перше місце одноліткам з Англії. 

Нагадаємо, ввечері, 13 жовтня, «Хезболла» атакувала Ізраїль безпілотниками. Внаслідок чого поранено понад 60 людей. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Теги: Ізраїль Італія Збірна України Dacia конфлікт

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