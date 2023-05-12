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Нардеп запропонував змінити мову гімну Одеси

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нардеп запропонував змінити мову гімну Одеси
Одеський депутат Леонов зазначив, що гімн українського міста не може виконуватися російською мовою
фото з відкритих джерел

Нині гімном Одеси є «Пісня про Одесу» з оперети «Біла акація»

Одеський нардеп Олексій Леонов запропонував змінити гімн Одеси, створивши його український варіант, та провести задля цього творчий конкурс. Про це депутат розповів на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що гімном Одеси є «Пісня про Одесу» з оперети «Біла акація», яка виконана російською мовою.

«Хочу зауважити, що з повагою ставлюся до цього твору мистецтва, люблю цю оперету з дитинства. Але вважаю, що у нашого міста має бути гімн українською. Я буду наполягати на проведенні творчого конкурсу з цього приводу. Тому що це важливо не лише для одеситів, а й для всієї України», – зазначив Леонов.

Також нардеп запропонував змінити туристичний символ Одеси. Він був розроблений російським дизайнером – пропагандистом Артемієм Лебедєвим, який марить захоплення Одеси російською армією. За словами депутата, виходити на міжнародний рівень із цим логотипом – «це себе не поважати». Нагадаємо, що у квітні 2023 року з одеської скульптури «Якір-серце» стерли ім’я російського дизайнера та блогера Артемія Лебедєва. Раніше він закликав захопити Одесу та «повернути» місто РФ.

До слова, туристичний символ Одеси «Якір-серце» урочисто відкрили в Марселі у 2019 році. Марсель, що у Франції, став другим містом-партнером Одеси, де встановлено туристичний символ «Якір-серце».

Раніше повідомлялося, що 4 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова. 

25 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову.  Йому збільшили заставу та зобов'язали носити електронний браслет. Як повідомлялося, Труханова та ще низку чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році. Тоді вони могли незаконно отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.

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Теги: Олексій Леонов Одеса гімн

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