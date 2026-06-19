Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Італія проведе перший у світі марафон для любителів тірамісу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Італія проведе перший у світі марафон для любителів тірамісу
Учасники забігу Tiramisu Run пробіжать середньовічним центром Тревізо
фото: Travel Pirates

У Тревізо учасники подолають 10 кілометрів і отримають необмежену кількість тірамісу

Італійське місто Тревізо, яке вважають батьківщиною тірамісу, 11 жовтня 2026 року прийме перший у світі тематичний забіг Tiramisu Run. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TravelPirates.

Дистанція та умови участі

Tiramisu Run – це новий формат у межах Тревізького напівмарафону 2026 року. Дистанція становить 10,1 кілометра й пролягає рівною та живописною трасою через історичний центр міста – повз річки, канали та головні площі. Старт і фініш організували біля середньовічних мурів на Віале Бартоломео д'Алвіано.

Забіг має розважальний, а не змагальний характер: час і місце учасників у протоколі не фіксують. Долучитися можуть як досвідчені бігуни, так і охочі просто пройтися пішки – спортивна медична довідка не потрібна, а вікове обмеження становить 16 років. Кількість учасників організатори обмежили 1000 осіб.

Чому саме тірамісу та Тревізо

Сучасна версія тірамісу з'явилася саме в Тревізо: за поширеною версією, десерт у 1960-х роках придумали в місцевому ресторані Le Beccherie, де кондитер Роберто Лінгуанотто разом з ученицею поєднали просочене кавою печиво савоярді з кремом на основі маскарпоне. Назва десерту в перекладі з італійського діалекту означає «підніми мене» – через бадьорість, яку дарує поєднання кави та какао. Сьогодні в самому ресторані вже не готують тірамісу, проте Тревізо продовжує вважатися батьківщиною десерту й щороку приваблює гостей до тематичних фестивалів.

Кульмінацією жовтневих святкувань стане Tiramisu World Cup – міжнародний конкурс десертів, який проходитиме в місті з 9 до 11 жовтня. На головній площі Piazza dei Signori кондитери та домашні майстри з усього світу змагатимуться за звання чемпіона світу з приготування тірамісу, а для гостей організують безплатні дегустації та майстер-класи.

До слова, рекорди з тірамісу ставлять не лише в Італії: нещодавно харківські кондитери приготували гігантський полуничний тірамісу вагою 18 кг.

Читайте також:

Теги: марафон какао добовий біг кондитер Роберто місто солодощі Італія конкурс обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Литва закликали ЄС частіше проводити розслідування недобросовісної торговельної практики
Politico: П'ять країн ЄС вимагають посилення торговельного захисту від Китаю
27 травня, 00:28
Зона проникнення в місто збільшується
DeepState: Окупанти тиснуть на Костянтинівку з трьох боків
2 червня, 23:00
Черги на АЗС у Севастополі сягали кількох сотень автомобілів – тепер вільний продаж скасували повністю
Окупований Крим повністю припиняє продаж бензину цивільним
5 червня, 23:15
Євробачення продовжує отримувати значну популярність в аудиторії до 24 років
Євробачення-2026 у цифрах: що показали рейтинги конкурсу
6 червня, 13:57
На російських АЗС дефіцит пального через атаки ЗСУ на нафтопереробні об'єкти
Паливний колапс у Росії. НПЗ офіційно переходять на сурогат
15 червня, 10:49
Нині обов'язки керівника «Енергоатому» тимчасово виконує Павло Ковтонюк
Енергоатом оголосив конкурс на посаду голови правління
16 червня, 11:47
Наліт на Росію зачепив одразу кілька регіонів країни
У Москві лунають вибухи: під атакою НПЗ у Капотні
Вчора, 06:33
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні назвала критерії для майбутнього перемовника ЄС
Прем'єрка Італії розкрила частину плану майбутніх переговорів з Росією
17 червня, 20:26
Броневицький: ЄС не вимагає конкурсу на посаду генпрокурора, його вигадали активісти
Броневицький: ЄС не вимагає конкурсу на посаду генпрокурора, його вигадали активісти
Вчора, 14:33

Скотч. Спорт

Італія проведе перший у світі марафон для любителів тірамісу
Італія проведе перший у світі марафон для любителів тірамісу
Магазин з продажу канабісу в Торонто посварився з ФІФА через незвичний сувенір Чемпіонату світу
Магазин з продажу канабісу в Торонто посварився з ФІФА через незвичний сувенір Чемпіонату світу
Краще, ніж у Шакіри? Міністр спорту Швеції випустив пісню, присвячену Чемпіонату світу 2026
Краще, ніж у Шакіри? Міністр спорту Швеції випустив пісню, присвячену Чемпіонату світу 2026
Будинок української гімнастки Єви Мелещук пошкоджено під час обстрілу Києва
Будинок української гімнастки Єви Мелещук пошкоджено під час обстрілу Києва
Качка чи гуска? На Чемпіонаті світу завірусився незвичний вболівальник
Качка чи гуска? На Чемпіонаті світу завірусився незвичний вболівальник
«Санта-Барбара» відпочиває. Лідер «Шахтаря» розійшовся з вагітною дівчиною після гендер-паті
«Санта-Барбара» відпочиває. Лідер «Шахтаря» розійшовся з вагітною дівчиною після гендер-паті

Новини

Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
17 червня, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
17 червня, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
17 червня, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua