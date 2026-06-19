Італія проведе перший у світі марафон для любителів тірамісу

У Тревізо учасники подолають 10 кілометрів і отримають необмежену кількість тірамісу

Італійське місто Тревізо, яке вважають батьківщиною тірамісу, 11 жовтня 2026 року прийме перший у світі тематичний забіг Tiramisu Run. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TravelPirates.

Дистанція та умови участі

Tiramisu Run – це новий формат у межах Тревізького напівмарафону 2026 року. Дистанція становить 10,1 кілометра й пролягає рівною та живописною трасою через історичний центр міста – повз річки, канали та головні площі. Старт і фініш організували біля середньовічних мурів на Віале Бартоломео д'Алвіано.

Забіг має розважальний, а не змагальний характер: час і місце учасників у протоколі не фіксують. Долучитися можуть як досвідчені бігуни, так і охочі просто пройтися пішки – спортивна медична довідка не потрібна, а вікове обмеження становить 16 років. Кількість учасників організатори обмежили 1000 осіб.

Чому саме тірамісу та Тревізо

Сучасна версія тірамісу з'явилася саме в Тревізо: за поширеною версією, десерт у 1960-х роках придумали в місцевому ресторані Le Beccherie, де кондитер Роберто Лінгуанотто разом з ученицею поєднали просочене кавою печиво савоярді з кремом на основі маскарпоне. Назва десерту в перекладі з італійського діалекту означає «підніми мене» – через бадьорість, яку дарує поєднання кави та какао. Сьогодні в самому ресторані вже не готують тірамісу, проте Тревізо продовжує вважатися батьківщиною десерту й щороку приваблює гостей до тематичних фестивалів.

Кульмінацією жовтневих святкувань стане Tiramisu World Cup – міжнародний конкурс десертів, який проходитиме в місті з 9 до 11 жовтня. На головній площі Piazza dei Signori кондитери та домашні майстри з усього світу змагатимуться за звання чемпіона світу з приготування тірамісу, а для гостей організують безплатні дегустації та майстер-класи.

До слова, рекорди з тірамісу ставлять не лише в Італії: нещодавно харківські кондитери приготували гігантський полуничний тірамісу вагою 18 кг.