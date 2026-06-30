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Вулкан в Антарктиді здивував науковців. Феномен криється у викидах золота

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Найзагадковіший вулкан Землі викидає кристали золота
фото: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Найпівденніший діючий вулкан на Землі щодня викидає мікроскопічні кристали золота, а природу цього явища вчені не можуть пояснити вже понад 30 років

Вулкан Еребус, розташований в Антарктиді, продовжує дивувати науковців своєю незвичайною особливістю. Найпівденніший діючий вулкан у світі щодня викидає в атмосферу мікроскопічні кристали чистого золота, однак механізм цього явища досі залишається загадкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Science Alert.

Еребус розташований приблизно за 1350 кілометрів від Південного полюса та є одним із небагатьох вулканів на планеті, який має постійне лавове озеро.

Згідно з дослідженням, опублікованим ще у 1991 році, вулкан щодня викидає близько 80 грамів мікроскопічного золотого пилу. Повітряні потоки можуть переносити ці частинки на відстань до 1000 кілометрів від кратера.

На сьогодні Еребус є єдиним відомим вулканом у світі, який вивергає саме кристали елементарного золота.

Дослідники зазначають, що сліди золота знаходили і біля інших вулканів, зокрема Кілауеа на Гаваях, Етни в Італії, Августина на Алясці та Ель-Чічона в Мексиці. Однак лише Еребус утворює окремі кристали цього металу.

Група науковців під керівництвом геохіміка Кімберлі Мікер із Нью-Мексиканського інституту гірничої справи та технологій дослідила зразки снігу, вулканічного газу та повітря в районі вулкана. У всіх зразках вони виявили мікроскопічні частинки чистого золота.

Під електронним мікроскопом вони мали майже ідеальну геометричну форму, а окремі кристали досягали близько 60 мікрометрів у діаметрі.

На думку вчених, золото можуть переносити летючі сполуки, що містять хлор або сірку. Під час охолодження вулканічних газів дорогоцінний метал кристалізується та осідає на поверхні льоду.

Водночас остаточно підтвердженої відповіді на запитання, як саме утворюються ці кристали, досі немає. Однією з гіпотез є те, що золото формується на поверхні лавового озера, після чого його підхоплюють вулканічні гази.

Вулкан Еребус є найпівденнішим активним вулканом на Землі. Він безперервно вирує завдяки постійному лавовому озеру та вважається одним із найкраще досліджених вулканів Антарктиди.

Раніше повідомлялося, що в індонезійській провінції Північне Малуку сталося потужне виверження вулкана Дуконо. Унаслідок стихії загинули троє туристів із Сінгапуру, а рятувальні служби працювали в умовах густого попелу та загрози повторних вивержень.

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Теги: вулкан Антарктида золото

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