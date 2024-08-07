Кінь легендарного гравця «Баварії» виграв золото Олімпіади

Мюллер разом з дружиною керує стайнею та володіє декількома скакунами, у тому числі й новоспеченим переможцем Олімпіади

34-річний німецький футболіст «Баварії» Томас Мюллер став причетним до перемоги німецького наїзника Крістіана Кукука на Олімпійських іграх у Парижі.

Кукук виграв разом із конем на ім'я Чекер (Шашка). Мюллер разом зі своєю дружиною керує стайнею та володіє декількома скакунами, у тому числі й Чекером.

Друге місце Олімпіади залишилося за швейцарцем Стівом Гердою, третє за представником Нідерландів Майкелом ван дер Флютеном.

Нагадаємо, Мюллер з 2008 року грає за «Баварію» та є однією з легенд клубу. Він є багаторазовим переможцем чемпіонату Німеччини. Також у активі Мюллера дві виграні Ліги чемпіонів та титул чемпіона світу 2014 року.

Як повідомлялося, раніше оригінально відсвяткував перемогу на Олімпіаді та світовий рекорд стрибун з жердиною Арман Дюплантіс.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік