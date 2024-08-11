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«Пиво тут не поп'єш». 135-кілограмовий призер Олімпіади став зіркою соцмереж

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Пиво тут не поп'єш». 135-кілограмовий призер Олімпіади став зіркою соцмереж
Врлич розпочинав свою кар'єру в Бразилії і навіть виступив за цю країну на Олімпіаді-2016 у Ріо
зображення: emedjimurje.net.hr

Інтернет-жартівники стверджують що вони мають вигляд не гірший, ніж в призера Олімпіади

Хорватський ватерполіст Йосип Врлич, який зі своєю збірною виборов срібло Олімпіади, став справжньою зіркою соціальних мереж. Вся справа у тілобудові спортсмена, вага якого становить 135 кг при зрості 198 см.

Зокрема, інтернет-жартівники почали стверджувати, що вони мають статуру не гіршу чи, навіть, кращу, ніж в призера Олімпіади. Дехто ж зауважував, що вся справа в тому, що Йосип начебто полюбляє проводити вечори з пляшкою пива.

Однак, сам 38-річний Врлич спростував всі закиди недоброзичливців.

«У мене два тренування в день. Пиво тут особливо не поп'єш», – сказав хорват.

Він також зазначив, що не особливо користується соціальними мережами, тому не звертає уваги на те, що там пишуть про нього.

Цікаво, що Врлич розпочинав свою кар'єру в Бразилії і навіть виступив за цю країну на Олімпіаді-2016 у Ріо. На Олімпіаді в Токіо він вже виступав за збірну Хорватії. І, нарешті, в Парижі здобув зі збірною олімпійське срібло. Навряд такими досягненнями можуть похизуватися інтернет-жартівники, які порівнювали себе з Йосипом.

Нагадаємо, стрілець із Туреччини став зіркою інтернету, виступивши на Олімпіаді без екіпірування.

Літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада водне поло олімпійські ігри

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