Український посол дорікнув Ізраїлю за відмову спільно боротися з іранськими дронами

Український посол Корнійчук попереджав, що без співпраці з Україною такими самими безпілотниками незабаром буде атаковано Ізраїль

Єрусалим не прийняв пропозицію співпрацювати з Києвом для протидії іранським безпілотникам. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в інтерв’ю виданню Ynet, повідомляє The Times of Israel.

Як зазначив дипломат, ще в лютому 2023 року він привіз до офісу прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу залишки іранського безпілотника, яким Росія обстріляла Київ. Тоді він попередив, що без співпраці з Україною такими самими безпілотниками незабаром атакують Ізраїль.

«Я не хочу зараз говорити: «Так я і казав», – каже Корнійчук, натякаючи на удар ліванського угруповання «Хезболла» по ізраїльській військовій базі за допомогою іранських безпілотників.

Попри те, що від початку нападу ХАМАСу на Ізраїль співпраця Києва та Єрусалима стала активнішою, на думку українського посла, могло бути зроблено більше, зокрема обмін розвідданими.

Нагадаємо, з початку 2023 року Україна декілька разів пропонувала Ізраїлю розпочати співпрацю щодо боротьби з іранськими дронами. Проте ізраїльська влада залишила без відповіді пропозицію Києва.

Як повідомлялося, російська армія провела модернізацію дронів типу «Шахед». Тепер вони літають швидше та атакують ціль більш точно.

Раніше стало відомо, що члени палестинського угруповання ХАМАС хотіли вчинити в Ізраїлі теракт, схожий на атаку терористів 11 вересня на вежі-близнюки в США. Про це пише видання Washington Post із посиланням на захоплені ізраїльською розвідкою матеріали. У них, як імовірна мета, згадувалося про другу за висотністю в країні 70-поверхову будівлю Moshe Aviv Tower і комплекс хмарочосів Azrieli Center.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає план блокування гуманітарної допомоги в північній частині Сектора Гази. Мета – вибити бойовиків ХАМАС за допомогою голоду.