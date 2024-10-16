Головна Країна Політика
search button user button menu button

Український посол дорікнув Ізраїлю за відмову спільно боротися з іранськими дронами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Український посол дорікнув Ізраїлю за відмову спільно боротися з іранськими дронами
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
фото з відкритих джерел

Український посол Корнійчук попереджав, що без співпраці з Україною такими самими безпілотниками незабаром буде атаковано Ізраїль

Єрусалим не прийняв пропозицію співпрацювати з Києвом для протидії іранським безпілотникам. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в інтерв’ю виданню Ynet, повідомляє The Times of Israel.

Як зазначив дипломат, ще в лютому 2023 року він привіз до офісу прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу залишки іранського безпілотника, яким Росія обстріляла Київ. Тоді він попередив, що без співпраці з Україною такими самими безпілотниками незабаром атакують Ізраїль.

«Я не хочу зараз говорити: «Так я і казав», – каже Корнійчук, натякаючи на удар ліванського угруповання «Хезболла» по ізраїльській військовій базі за допомогою іранських безпілотників.

Попри те, що від початку нападу ХАМАСу на Ізраїль співпраця Києва та Єрусалима стала активнішою, на думку українського посла, могло бути зроблено більше, зокрема обмін розвідданими.

Нагадаємо, з початку 2023 року Україна декілька разів пропонувала Ізраїлю розпочати співпрацю щодо боротьби з іранськими дронами. Проте ізраїльська влада залишила без відповіді пропозицію Києва.

Як повідомлялося, російська армія провела модернізацію дронів типу «Шахед». Тепер вони літають швидше та атакують ціль більш точно.

Раніше стало відомо, що члени палестинського угруповання ХАМАС хотіли вчинити в Ізраїлі теракт, схожий на атаку терористів 11 вересня на вежі-близнюки в США. Про це пише видання Washington Post із посиланням на захоплені ізраїльською розвідкою матеріали. У них, як імовірна мета, згадувалося про другу за висотністю в країні 70-поверхову будівлю Moshe Aviv Tower і комплекс хмарочосів Azrieli Center.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає план блокування гуманітарної допомоги в північній частині Сектора Гази. Мета – вибити бойовиків ХАМАС за допомогою голоду. 

Читайте також:

Теги: Ізраїль посол Іран безпілотник дрон Євген Корнійчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після вʼїзду в Ізраїль вона продовжила свій шлях до Йорданії через міст Алленбі, а звідти повернулася до своєї родини на півночі Іраку
10 років у полоні: У Газі військові врятували дівчину з Іраку, яку дитиною викрало ІДІЛ
4 жовтня, 11:04
У ніч проти четверга, 3 жовтня, поблизу єдиної російської авіабази в Сирії пролунала серія сильних вибухів
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
4 жовтня, 05:20
Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту: загинуло шість осіб (відео)
Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту: загинуло шість осіб (відео)
3 жовтня, 03:42
Напередодні США попереджали Ізраїль про атаку Ірану
Іран атакував ракетами Ізраїль (відео)
1 жовтня, 19:59
Вибухи на півдні Лівану
«Стріли» полетіли. Чому Ізраїль розпочав Третю ліванську Тема тижня
1 жовтня, 15:30
Ізраїль виконує обмежені завдання в Лівані
ЦАХАЛ запевнив, що не планує довго перебувати у Лівані – CNN
1 жовтня, 04:41
Нетаньягу зазначив, що відколи ХАМАС вдерся до Ізраїлю, його країна бореться ще на шести фронтах
Прем'єр Ізраїлю на Генасамаблеї ООН пригрозив Ірану ударом
27 вересня, 18:55
Як повідомлялося, Ізраїль планує вторгнення до Лівану, яке включатиме створення буферної зони на кілька кілометрів від кордону
ЦАХАЛ розпочав активну наступальну операцію – Генштаб Ізраїлю
23 вересня, 20:22
Унаслідок вибухів серед загиблих двоє бійців «Хезболли»
У Лівані зросла кількість постраждалих від масових вибухів пейджерів
17 вересня, 20:11

Політика

Нардеп Федієнко судитиметься з Безуглою: що сталося
Нардеп Федієнко судитиметься з Безуглою: що сталося
Ухвалення податкового законопроєкту: Тимошенко заявила про геноцид українців
Ухвалення податкового законопроєкту: Тимошенко заявила про геноцид українців
Не стукач, а викривач. Керівник НАЗК пояснив, чому треба стимулювати тих, хто доносить на корупціонерів
Не стукач, а викривач. Керівник НАЗК пояснив, чому треба стимулювати тих, хто доносить на корупціонерів
Україна інформаційно програла в питанні мобілізації? Радник Зеленського зробив заяву
Україна інформаційно програла в питанні мобілізації? Радник Зеленського зробив заяву
Український посол дорікнув Ізраїлю за відмову спільно боротися з іранськими дронами
Український посол дорікнув Ізраїлю за відмову спільно боротися з іранськими дронами
У Херсоні стався блекаут
У Херсоні стався блекаут

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
44K
Масові рейди ТЦК: Нацрада звернулася з вимогою до медіа
34K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
34K
Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua