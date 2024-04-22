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Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)
20-річний інспектор Максим Зарецький загинув 20 квітня
фото: Суспільне

На церемонію прощання зібралися рідні, друзі та колеги загиблого інспектора

Сьогодні, 22 квітня у місті Бершадь на Вінниччині попрощалися із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу у ніч на 20 квітня. Про це повідомляє «Суспільне».

Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото) фото 1
фото: Суспільне Вінниця

Максиму було 20 років, він служив у секторі реагування патрульної поліції. Провести його в останню путь прийшли рідні, близькі, колеги та місцеві жителі.

Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото) фото 2
фото: Суспільне Вінниця

За словами інспектора сектору реагування патрульної поліції Олександра Якименка, Максим Зарецький пропрацював у них півтора року, зарекомендувавши себе з позитивного боку.

Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото) фото 3
фото: Суспільне Вінниця
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото) фото 4
фото: Суспільне Вінниця

На церемонії прощання рідні, друзі та колеги згадують Максима як щирого, доброзичливого та мужнього юнака, який завжди був готовий прийти на допомогу. За їхніми словами, він був справжнім патріотом України та мріяв зробити свою країну кращою. 

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. 

Також відомо, що у Вінницькій області знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. 

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