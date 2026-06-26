На Вінниччині введено обмеження для вантажівок

Поліція повідомила, на які вантажні засоби не розповсюджується температурний режим

Обмеження введено через підвищення температури

Обмеження для великовантажних транспортних засобів у зв’язку з температурним режимом введено на території Вінницької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Вінницької області.

Що це означає для водіїв вантажівок?

«Якщо температура повітря вдень сягає вище 28°С, рух вантажного транспорту, вага якого становить понад 24 тонни й навантаження на вісь понад 7 тонн, буде тимчасово обмежено на дорогах області. Такі вантажівки ми відправляємо на спеціально визначені майданчики для відстою, що розташовані біля об'єктів дорожнього сервісу», – наголосила поліція.

На які вантажні засоби не розповсюджується температурний режим?

На транспортні засоби, що здійснюють перевезення:

небезпечних вантажів;

швидкопсувних вантажів;

живих тварин та птиці;

перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Для чого введено обмеження?

«Для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди руйнується під вагою великовантажного автотранспорту», – пояснили поліцейські.

Нагадаємо, через підвищення температури повітря на дорогах державного значення запроваджено сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Обмеження необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень.

До слова, на початку червня Кабінет міністрів виділив додаткові 3,5 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на невідкладний ремонт доріг місцевого значення.

Раніше уряд повідомив про завершення першочергового ремонту післязимових пошкоджень на дорогах державного значення. За даними Кабміну, від початку року дорожники відновили 14 млн квадратних метрів покриття, що стало рекордним показником за час повномасштабної війни.