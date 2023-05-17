Жодного дня без пожеж: що палало у Росії за останній місяць (інфографіка)

Відразу три великі пожежі на деревообробних цехах та пилорамах сталися в країні-агресорці 25 квітня

Нещодавно декілька регіонів Росії охопили масштабні лісові пожежі – було знищено понад 800 житлових будинків, є загиблі. Але і без природних катаклізмів РФ живе під гаслом «ні дня без пригод»: практично щодня в російських містах або на окупованій території щось горить або вибухає. Щоб побачити, наскільки «тривожною» стала ситуація в агресора, аналітики «Слово і діло» зібрали випадки пожеж на об'єктах промисловості за останній місяць.

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20 квітня у російському підмосковному місті Зеленоград сталася пожежа на заводі електронних пристроїв «Квант». Того ж дня і наступного дня горіли склади в Калінінграді та Красноярську.

22 квітня у Московській області спалахнула пожежа на заводі з утилізації гуми та пластику, 23 травня в Ульяновську горіла меблева фабрика, 24 квітня – цех обробки дерева у Вологді.

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Відразу три великі пожежі на деревообробних цехах та пилорамах сталися 25 квітня – у Сосьві, Першоуральську та Лісозаводську.

Два дні вирувала пожежа на нафтобазі в Брянську, там горіло два сховища нафтопродуктів. Причину пожежі місцева влада так і не назвала.

27 квітня у місті Курган сталася пожежа на території заводу металоконструкцій, 28 квітня – на підприємстві з монтажу опалення у Високівську.

30 квітня у Тулі сталася пожежа в автокомплексі, 1 травня знову горів деревообробний цех в одному із сіл. 2 травня сталася пожежа на території промзони у Санкт-Петербурзі.

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3 травня у Росії сталася чергова пожежа на нафтобазі: у селищі Волна Краснодарського краю внаслідок падіння безпілотника спалахнули резервуари з паливом.

4-6 травня, а також 9 та 11-12 травня у різних населених пунктах Росії була серія пожеж на складах, 7-8 травня – на будівельних майданчиках. 10 травня у Норильську горів технікум.

До слова, раніше повідомлялося про пожежу у Тольятті.