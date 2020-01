В Ірані показали, як відкривали чорні скриньки літака МАУ

Раніше Іран заявив, що чорні скриньки літака МАУ не пошкоджені і надав доступ до них українській експертній групі

Іранське телебачення показало відео з відкриттям чорної скриньки з літака МАУ, який зазнав аварії біля Тегерана 8 січня.

Відео оприлюднив кореспондент BBC Алі Хашемі.

На відеозаписі представники іранської влади розкривають чорну скриньку, показуючи її вміст.

Раніше Іран заявив, що чорні скриньки літака МАУ не пошкоджені і надав доступ до них українській експертній групі.

#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlinee pic.twitter.com/oayHjJGTYk