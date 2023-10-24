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Стало відомо, хто став останнім кандидатом на посаду спікера Палати представників США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, хто став останнім кандидатом на посаду спікера Палати представників США
Том Еммер заявив, що бажає стати спікером з метою здійснення «історичних змін»
фото з відкритих джерел

Конгресмен Том Еммер від Міннесоти став останнім кандидатом на посаду спікера Палати представників від республіканців

У Сполучених Штатах було обрано нового кандидата від Республіканської партії на посаду спікера Палати представників. Про це пише CNN.

Конгресмен Том Еммер від Міннесоти став останнім кандидатом на посаду спікера Палати представників від республіканців після того, як члени Республіканської партії провели багатораундове таємне голосування.

Еммер переміг інших семеро республіканців, щоб отримати номінацію. Проте ще не відомо, чи зможе він отримати необхідну кількість голосів в Палаті представників для обрання на посаду спікера.

Республіканець переміг у п’ятому раунді голосування, з рахунком:

  • Еммер – 117;
  • Конгресмен Майк Джонсон з Луїзіани – 97;
  • Інші – 5;

Проте загальна кількість голосів Еммер все ще не досягає 217, необхідних для того, щоб виграти пост спікера в Палаті представників.

Видання розповідає, що Том Еммер у листі до своїх колег, оприлюдненому в суботу, заявив, що бажає стати спікером з метою здійснення «історичних змін». Також зазначається, що раніше Кевін Маккарті підтримав республіканця, що дало швидкий поштовх його кандидатурі.

Що відомо про Еммера

Еммер вперше був обраний до Конгресу в 2014 році і на початку цього року став членом більшості. Еммер неодноразово відзначався проукраїнською позицією, а також підтримував ініціативи націлені на підтримку України.

Однак, кандидатуру Еммера може не підтримати радикальне крило Республіканської партії – так звані трампісти. Мова про прихильників 45-го президента США Дональда Трампа, проти якого неодноразово виступав Еммер.

Надалі долю Еммера буде визначати голосування в Палаті представників США. Попереднього кандидата – Джима Джордана – намагалися обрати тричі, але республіканці так і не дійшли згоди. Тому було вирішено обрати нового кандидата.

Нагадаємо, соратник Трампа та противник допомоги Україні Джим Джордан відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США.

Нагадаємо, нижня палата Конгресу США, контрольована республіканською більшістю, в середу провалила чергову спробу голосувань за обрання спікера. Це вже друге невдале голосування впродовж останніх днів.

Раніше у Палаті представників США відбулося голосування за обрання нового спікера. Представники як республіканців, так і демократів не змогли набрати потрібних голосів.

Зазначимо, 4 жовтня Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера палати представників звільняють достроково.

Ініціативу про відставку спікера палати представників США запропонував його товариш по партії, республіканець Метт Гетц, після того, як Маккарті відмовився припинити фінансування уряду США через складнощі з ухваленням бюджету на 2024 рік.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.

Читайте також: Вибори спікера палати представників США: стали відомі плани соратника Трампа
Теги: вибори партії фінансування

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