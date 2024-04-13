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У Європі ліквідовано шахрайську схему на €645 млн, пов'язану з медичним канабісом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Європі ліквідовано шахрайську схему на €645 млн, пов'язану з медичним канабісом
Схемою керувала російська злочинна мережа, пов'язана з афілійованою злочинною групою в Німеччині
фото з відкритих джерел

Шахраї збирали щонайменше 50 євро з кожного інвестора на вирощування лікарського канабісу

У Європі викрито масштабну шахрайську схему, пов’язану з інвестиціями в медичний канабіс. Правоохоронці затримали дев'ятьох підозрюваних. Про це повідомляє Євроюст.

Зазначається, що лише у Німеччині, Франції та Іспанії понад 4500 жертв подали офіційні скарги на шахраїв, які створили платформу краудфандингу, щоб зібрати щонайменше 50 євро з кожного інвестора на вирощування лікарського канабісу.

Насправді рослини канабісу так і не були придбані, хоча організатори схеми вдавали, що працюють із законними та ліцензованими підприємствами, які їх вирощуватимуть. Шахрайська схема тривала щонайменше з січня 2020 року до липня 2022 року.

Схема мала характер піраміди та обіцяла надзвичайно високі прибутки від інвестицій. Розслідування в Німеччині, Іспанії та інших країнах Європи виявили, що інвесторам заплатили лише частково.

Більшість вкладених грошей була використана для виплат партнерам, підтримки роботи схеми та розширення масштабів шахрайства за допомогою великих онлайн-кампаній. Для цієї мети та для відмивання доходів використовувалася мережа міжнародних компаній.

Як повідомляється, схемою керувала російська злочинна мережа, пов'язана з афілійованою злочинною групою, базованою в Німеччині.

Постраждалі в Німеччині та Іспанії стверджують, що втратили щонайменше €51,5 млн, але загальна сума інвестицій оцінюється в близько €645 млн.

Загалом близько 550 тис. учасників по всьому світу, переважно у Європі, були зареєстровані як онлайн-інвестори. Близько 186 тис. учасників переказували кошти за допомогою криптовалют або банківських переказів.

Нагадаємо, засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили за шахрайство проти інвесторів. Федеральний суд у Мангеттені (США) дав чоловіку 25 років позбавлення волі. Його також зобов’язали сплатити 11 мільярдів доларів.

Як повідомлялося, влада Німеччини ухвалила остаточне рішення легалізувати марихуану. Федеральні землі схвалили пропозицію міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха про легалізацію канабісу.

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Теги: шахрайство Європа розслідування медичний канабіс

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