Головна Світ
search button user button menu button

Відповідь за тарифи. Трюдо розповів, що робитимуть канадці із гімном США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відповідь за тарифи. Трюдо розповів, що робитимуть канадці із гімном США
Канадців зачепили нові тарифи Трампа
фото із відкритих джерел

Громадяни Канади будуть освистувати американський гімн у відповідь на запровадження мит

Канадці освистуватимуть американський гімн на тлі політики адміністрації Дональда Трампа, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на введення Вашингтоном мит на канадські товари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Канадцям боляче і вони злі. Ми не їздитимемо у відпустку до Флориди, ми купуватимемо канадські товари і відмовимося від бурбона та інших класичних американських товарів. Ми, мабуть, продовжимо освистувати американський гімн», – сказав Трюдо.

Однак політик підкреслив, що подібні дії не стосуватимуться американських спортивних команд та гравців. Освистування, за словами прем'єра, буде виключно щодо політики США.

Також Трюдо висловив упевненість, що американський президент зробив велику помилку, ввівши мита у розмірі 25% для Канади. Він нагадав, що Канада вводить заходи у відповідь, які діятимуть, поки Вашингтон не вирішить скасувати свої.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів мита щодо Канади та Мексики для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, зокрема громадській охороні здоров'я, яку є неконтрольованим оборотом наркотиків. 

Згодом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на рішення президента США.

До слова, дві третини мешканців Канади почали купувати менше товарів виробництва США, 55% почали відмовлятися від використання американського маркетплейса Amazon, таким чином канадці спеціально уникають покупок із США, протестуючи проти нової політики Трампа. 

Читайте також:

Теги: США Джастін Трюдо Дональд Трамп Канада тарифи економіка гімн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Путін височить над Трампом, Трамп височить над усіма своїми конгресовими підлабузниками, а результатом є нищення Америки»
Трамп хоче догодити диктатору Путіну. Як далеко він готовий зайти?
24 лютого, 11:36
У США чоловік отримав майже 500 років увʼязнення: що скоїв злочинець
У США чоловік отримав майже 500 років увʼязнення: що скоїв злочинець
4 лютого, 21:49
Як відомо, Ілон Маск офіційно отримав від адміністрації президента Дональда Трампа статус «спеціального урядового співробітника»
«Америка програє наступну війну». Маск зробив несподівану заяву
7 лютого, 11:22
Плани Трампа щодо України означають додаткові витрати для європейських союзників
Плани Трампа щодо України коштуватимуть Європі $3,1 трлн – Bloomberg
13 лютого, 09:17
Єрмак (праворуч) під час зустрічі з Келлогом заявив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки
Келлог провів першу зустріч під час візиту до України
19 лютого, 17:58
Головні новини ночі проти 20 лютого
Ворожа атака по Україні, виступ Трампа: головне за ніч
20 лютого, 05:54
Мільярдер очолив Департамент ефективності державного управління США
Куди поділася частина грошей, призначених для України? Маск зробив несподівану заяву
20 лютого, 20:59
Американська співачка Мадонна висловилась щодо Трампа
Мадонна розкритикувала «коронованого» Трампа
22 лютого, 05:36
Компанії, що експлуатують «Північний потік-1» і «Північний потік-2», збанкрутували, оскільки газ газопроводами не йде
Трамп таємно долучився до перезапуску «Північного потоку-2» – Bild
Вчора, 12:07

Світ

Відповідь за тарифи. Трюдо розповів, що робитимуть канадці із гімном США
Відповідь за тарифи. Трюдо розповів, що робитимуть канадці із гімном США
Конституційний суд Румунії наказав перерахувати голоси на виборах президента
Конституційний суд Румунії наказав перерахувати голоси на виборах президента
Пентагон зробив заяву щодо допомоги Україні до та після інавгурації Трампа
Пентагон зробив заяву щодо допомоги Україні до та після інавгурації Трампа
Японія змінює прем'єр-міністра: що про нього відомо
Японія змінює прем'єр-міністра: що про нього відомо
Берлінське техно визнане культурною спадщиною ЮНЕСКО
Берлінське техно визнане культурною спадщиною ЮНЕСКО
Уряд Росії хоче експортувати зріджений газ з Арктики
Уряд Росії хоче експортувати зріджений газ з Арктики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
24K
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
16K
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок
15K
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
15K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали

Новини

Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Сьогодні, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua