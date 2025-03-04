Відповідь за тарифи. Трюдо розповів, що робитимуть канадці із гімном США

Громадяни Канади будуть освистувати американський гімн у відповідь на запровадження мит

Канадці освистуватимуть американський гімн на тлі політики адміністрації Дональда Трампа, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на введення Вашингтоном мит на канадські товари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Канадцям боляче і вони злі. Ми не їздитимемо у відпустку до Флориди, ми купуватимемо канадські товари і відмовимося від бурбона та інших класичних американських товарів. Ми, мабуть, продовжимо освистувати американський гімн», – сказав Трюдо.

Однак політик підкреслив, що подібні дії не стосуватимуться американських спортивних команд та гравців. Освистування, за словами прем'єра, буде виключно щодо політики США.

Також Трюдо висловив упевненість, що американський президент зробив велику помилку, ввівши мита у розмірі 25% для Канади. Він нагадав, що Канада вводить заходи у відповідь, які діятимуть, поки Вашингтон не вирішить скасувати свої.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів мита щодо Канади та Мексики для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, зокрема громадській охороні здоров'я, яку є неконтрольованим оборотом наркотиків.

Згодом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на рішення президента США.

До слова, дві третини мешканців Канади почали купувати менше товарів виробництва США, 55% почали відмовлятися від використання американського маркетплейса Amazon, таким чином канадці спеціально уникають покупок із США, протестуючи проти нової політики Трампа.