Очільниця євродипломатії присоромила Фіцо за участь у параді в Москві

Каллас: Він (Фіцо – «Главком») стоїть на неправильній стороні історії

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала прем'єра Словаччини Роберта Фіцо за участь у параді в Москві. Вона наголосила, що політик «стоїть на неправильній стороні історії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Кая Каллас зазначила, що не може зрозуміти вчинок Фіцо, адже напередодні вона закликала європейських лідерів не відвідувати парад у Москві.

«Я б сказала, що всі, хто підтримує свободу, незалежність, всі європейські цінності, повинні сьогодні, в день європи, бути в Україні, а не в Москві. Стояти пліч-о-пліч з тим, хто розпочав цю війну з усіма цими непотрібними смертями, страждаючими невинними людьми. Як ти можеш стояти пліч-о-пліч з цим чоловіком? Він (Фіцо – «Главком») стоїть на неправильній стороні історії», – зауважила Каллас.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви для участі в заходах з нагоди 9 травня. Через обмеження на використання повітряного простору, запроваджені низкою країн, маршрут польоту Фіцо був змінений. Він дістався Москви через території Угорщини, Румунії, пролетівши над Чорним морем та Грузією.

Зауважимо, сьогодні, 9 травня, у той час, як Україна відзначає День Європи, у Москві відбувся військовий парад, на який Кремль витратив чимало коштів.