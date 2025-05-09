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Очільниця євродипломатії присоромила Фіцо за участь у параді в Москві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Очільниця євродипломатії присоромила Фіцо за участь у параді в Москві
Каллас дорікнула Фіцо за візит до Москви
колаж: glavcom.ua

Каллас: Він (Фіцо – «Главком») стоїть на неправильній стороні історії

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала прем'єра Словаччини Роберта Фіцо за участь у параді в Москві. Вона наголосила, що політик «стоїть на неправильній стороні історії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Кая Каллас зазначила, що не може зрозуміти вчинок Фіцо, адже напередодні вона закликала європейських лідерів не відвідувати парад у Москві.

«Я б сказала, що всі, хто підтримує свободу, незалежність, всі європейські цінності, повинні сьогодні, в день європи, бути в Україні, а не в Москві. Стояти пліч-о-пліч з тим, хто розпочав цю війну з усіма цими непотрібними смертями, страждаючими невинними людьми. Як ти можеш стояти пліч-о-пліч з цим чоловіком? Він (Фіцо – «Главком») стоїть на неправильній стороні історії», – зауважила Каллас.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви для участі в заходах з нагоди 9 травня. Через обмеження на використання повітряного простору, запроваджені низкою країн, маршрут польоту Фіцо був змінений. Він дістався Москви через території Угорщини, Румунії, пролетівши над Чорним морем та Грузією.

Зауважимо, сьогодні, 9 травня, у той час, як Україна відзначає День Європи, у Москві відбувся військовий парад, на який Кремль витратив чимало коштів.

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Теги: Кая Каллас Роберт Фіцо Москва парад

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