Падіння Іл-76: Держдеп повідомив, що ускладнює розслідування

Речник Держдепу зазначив, що США контактують з Україною, щоб з'ясувати справжню причину падіння Іл-76

Сполучені Штати Америки спільно з Україною проводять розслідування падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області. Однак проблемою є те, що авіакатастрофа сталася на території Росі, а вона не допускає незалежні ЗМІ на місце події. Про це заявив речник Державного департаменту США Веданта Пателя під час брифінгу.

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Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський закликав до міжнародного розслідування щодо падіння російського літака та ймовірності перебування на борту українських військово полонених.

«Проблема полягає в тому, що з огляду на те, що відбувається в Росії, неймовірно складно перевірити, що саме сталося. Як ви знаєте, Росія не допускає свободи преси та незалежних репортажів, тому її твердження з цього приводу важко підтвердити», – сказав Патель.

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Речник Держдепу зазначив, що США контактують з Україною, щоб з'ясувати справжню причину падіння Іл-76.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Білгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. За його словами, не виключено, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.

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Раніше Росія заявила, що на місці падіння літака Іл-76 у Білгородській області виявила фрагменти нібито частин зенітної керованої ракети.