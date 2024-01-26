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Падіння Іл-76: Держдеп повідомив, що ускладнює розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння Іл-76: Держдеп повідомив, що ускладнює розслідування
У Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76
колаж: glavcom.ua

Речник Держдепу зазначив, що США контактують з Україною, щоб з'ясувати справжню причину падіння Іл-76

Сполучені Штати Америки спільно з Україною проводять розслідування падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області. Однак проблемою є те, що авіакатастрофа сталася на території Росі, а вона не допускає незалежні ЗМІ на місце події. Про це заявив речник Державного департаменту США Веданта Пателя під час брифінгу.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський закликав до міжнародного розслідування щодо падіння російського літака та ймовірності перебування на борту українських військово полонених.

«Проблема полягає в тому, що з огляду на те, що відбувається в Росії, неймовірно складно перевірити, що саме сталося. Як ви знаєте, Росія не допускає свободи преси та незалежних репортажів, тому її твердження з цього приводу важко підтвердити», – сказав Патель.

Речник Держдепу зазначив, що США контактують з Україною, щоб з'ясувати справжню причину падіння Іл-76.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Білгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. За його словами, не виключено, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.

Раніше Росія заявила, що на місці падіння літака Іл-76 у Білгородській області виявила фрагменти нібито частин зенітної керованої ракети.

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Теги: Білгород літак

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