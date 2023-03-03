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Засідання Ради безпеки РФ відбудеться в закритому режимі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Засідання Ради безпеки РФ відбудеться в закритому режимі
фото з відкритих джерел

Володимир Путін влаштував засідання через вчорашню провокацію в Брянській області 

Сьогодні президент РФ Володимир Путін проведе оперативне засідання із членами Ради безпеки. Як повідомляють російські ЗМІ, засідання планове, але з великою ймовірністю на ньому обговорюватимуть вчорашні події у Брянській області.

Засідання відбудеться в закритому режимі.

Вчора російська пропаганда вчинила чергову провокацію. Російські ЗМІ повідомили, що «українська ДРГ» нібито проникла на територію Брянської області та ледь не вчинила там терористичний акт: стріляла в спину дітям, взяла заручників, розстріляла шкільний автобус. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус» – підрозділ російських добровольців, які воюють на боці України.

Вчора російський диктатор заявив про намір екстрено скликати Раду безпеки Росії

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін звинуватив вигаданих «неонацистів» у провокації в Брянській області Росії.

Теги: росія пропаганда путін президент

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