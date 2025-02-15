Держсекретар США пояснив, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою, ніж із Путіним

Рубіо натякнув, що російський диктатор не знає англійської мови

Розмова президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським була за часом коротшою, ніж із Путіним. Державний секретар США Марко Рубіо зауважив, що це пов'язано з одним технічним моментом.

З вислювлювання Рубіо можна зробити висновок, що російський диктатор Путін не знає англійської. Бо держсекретар США наголосив на тому, що розмова з Зеленським була коротшою, адже український лідер може вільно говорити з Трампом англійською.

А для того, щоб домовлятись про розмову з Путіним, треба спершу налаштувати перекладачі, і це займає досить багато часу.

«Різниця в тому, що з Путіним у вас є ці перекладачі, і це просто займає вічність туди-сюди. Із Зеленським він побіжно розмовляє англійською, і вони можуть говорити і спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше», – зазначив держсекретар США.

Зазначимо, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Це відбулося після розмови з російським диктатором Путіним.

Російське медіа ТАСС заявило, що розмова тривала майже півтори години, а Путін запросив Трампа до Москви.

До слова, Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

Раніше ми писали, що аналітики Bloomberg описали три можливі сценарії завершення війни Росії та України. Сценарії представлені в статті агентства, присвяченій телефонним переговорам президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.