Зеленський анонсував візит до Угорщини

За словами Зеленського, на саміті в Угорщині обговорюватимуть безпекові виклики в Європі

Президент України візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства

Президент України Володимир Зеленський приїде у четвер, 7 листопада, до Будапешта для участі в саміті Європейського політичного співтовариства. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

«Завтра я буду в Будапешті – на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем'єр-міністра головуючої в Європейській раді Угорщини Віктора Орбана та президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже п'ятий саміт у цьому форматі», – він.

Президент нагадав, що перший неформальний Саміт ЄС був у Чехії, другий – у Молдові, потім в Іспанії, Великій Британії. Зеленський подякував Угорщині за запрошення.

«І ми будемо обговорювати безпекові виклики в Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде ряд зустрічей, ряд домовленостей із європейськими лідерами», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, європейські лідери зберуться у Будапешті на саміт Європейської політичної спільноти 7 листопада, після якого відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС 8 листопада. Перемога республіканця Дональда Трампа у президентських виборах у США та її наслідки для Європи та світу очікувано стануть ключовими під час зустрічей.

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 292 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, президент Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.