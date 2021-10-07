Поліція вручила підозру службовцю Укрексімбанку за напад на журналістів

Зараз правоохоронці встановлюють місцеперебування ще одного службовця банку, якому треба вручити підозру

Голосіївське управління поліції за погодженням прокурорів вручило повідомлення про підозру одному зі службовців Укрексімбанку, повідомили у Київській міській прокуратурі. Службовцю інкримінують перешкоджання роботі журналістів.

Службовця фінустанови підозрюють за ч. 1, 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу.

Найвища можлива санкція ­– штраф до 8 500 гривень або обмеження волі до 5 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Зараз правоохоронці встановлюють місцеперебування ще одного службовця банку, відносно якого також склали повідомлення про підозру.

Напередодні справу про напад на «Схеми» в Укрексімбанку перекваліфікували – санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Як відомо, вчора силовики прийшли в Укрексімбанк вручити дві підозри.

Нагадаємо, Євросоюз відреагував на напад в Укрексімбанку. Також очільник Укрексімбанку вибачився за напад на журналістів.

Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Натомість редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.

Все ж поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.