У Луцьку викрито мережу з торгівлі алкогольним контрафактом

Місцевий мешканець налагодив збут фальсифікату «постійним клієнтам»

Бюро економічної безпеки викрило жителя Луцька, який реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої, а також тютюнові вироби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу БЕБ.

Як з’ясувало слідство, чоловік не був зареєстрований̆ як суб’єкт господарювання, працював без ліцензій̈ на виробництво та торгівлю підакцизними товарами.

Незаконно виготовлений̆ товар фігурант зберігав у занедбаних торгових кіосках і продавав контрафакт «постійним клієнтам» за готівку.

Під час обшуків співробітники БЕБ вилучили понад 400 літрів алкогольних напоїв без марок і з підробленими марками акцизного податку України та майже 3 тис. контрафактних сигарет. Загальна вартість вилученої̈ продукції – близько пів мільйона грн, на неї накладено арешт.

Триває досудове розслідування та встановлюються інші причетні до цієї справи.

Раніше у Київській області детективи територіального управління Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.

«Главком» повідомляв, що БЕБ завершило досудове розслідування щодо колаборанта, який під час окупації Херсона росіянами у липні 2022 року очолив комунальне підприємство критичної інфраструктури.