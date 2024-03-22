Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині

За попередньою інформацією, внаслідок атаки дронів постраждала одна людина

Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано

У ніч на 22 березня російські загарбники атакували «шахедами» та ракетами об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Поранення отримала одна людина. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Telegram-каналі.

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«Ворог атакував нашу область і «шахедами», і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано», – написала Онищук.

Наразі на місці влучання працюють рятувальники.

Також відомо, що внаслідок ворожої атаки по Хмельницькому є жертви і постраждалі серед цивільних, пошкоджені обʼєкти інфраструктури та будинки. Російський безпілотник також влучив у енергооб'єкт на Львівщині, спалахнула пожежа.

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Як відомо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.

Крім того, росіяни вдарили ракетами по об’єктах енергосистеми Сумщини.

Триває 758-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. За минулу добу Збройні Сили України завдали 9 авіаційних ударів по особовому складу, озброєнню, військовій техніці та зенітно-ракетним комплексам противника.