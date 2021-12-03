США «серйозно занепокоєні» скупченням російських військ біля кордонів України

Вашингтон бачить, що російська риторика стає усе більш різкою

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що вони продовжують слідкувати за діями російських військ біля кордонів Україні. Даючи їм оцінку він зазначив, що цього «достатньо, аби викликати серйозне занепокоєння». Про це повідомляє Reuters.

За його словами, російська риторика стає усе більш різкою. Однак він відмовився оголошувати варіанти, які розглядають США на випадок вторгнення РФ в Україну.

«Я не збираюся вам розповідати, що ми відстежуємо, а також індикатори чи попередження розвідки, але ми слідкуємо за цим всім. І зараз там достатньо інформації, щоб викликати серйозне занепокоєння», – зазначив Міллі.

Своєю чергою він наголосив на важливості суверенітету України для Вашингтона та Альянсу НАТО.

«На карту поставлені важливі інтереси національної безпеки США і держав-членів НАТО, якщо росіяни здійснять відкритий акт агресивних дій у воєнному аспекті відносно держави, незалежної з 1991 року», – наголосив Міллі.

Водночас він відмовився публічно заявити про свою оцінку чисельності російських сил поблизу України, але припустив, що його припущення можуть виходити за межі реальної кількості.

Марк Александер Міллі – американський воєначальник, 20-й голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, військовий радник президента США. Генерал армії США, 39-й начальник штабу армії США. Командувач Командування сил армії США.

До слова, напередодні глава Пентагону випадково назвав Росію Радянським Союзом.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

До слова, глава Держдепу Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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