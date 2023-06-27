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Уряд скасовує карантин, росіяни атакували Краматорськ. Головне за 27 червня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Уряд скасовує карантин, росіяни атакували Краматорськ. Головне за 27 червня
У вівторок, 27 червня, російські воєнні злочинці завдали ракетних ударів по Краматорську
фото з відкритих джерел

З 1 липня в Україні перестане діяти карантин у зв’язку з пандемією Covid-19

В Україні завершується Covid-карантин. ЗСУ наступають на трьох напрямках. Росіяни атакували Кременчук у річницю обстрілу торгівельного центру, в якому тоді перебувало понад тисяча людей. Ввечері російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області.

Ці та інші події 26 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська

Увечері, 27 червня, російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області. Керівник Донецької ОВА Кириленко в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни влучили поблизу кафе, де було велике скупчення людей.15 людей отримали поранення. 

Завершення карантину

З 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією Covid-19. Про це 27 червня повідомив премєр-міністр України Денис Шмигаль. Прем'єр зазначив, що за період пандемії уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Тепер, за його словами, «відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами».

Атака на Кременчук

У Кременчуці на Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакували місто в роковину загибелі 22 людей і поранення ще 70-ти 27.06.2022. Тоді, рівно рік тому, ворожа ракета влучила в торгівельний центр, у якому перебувало понад тисяча людей.

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги з російського аеродрому злітали бомбардувальники Ту-22м3, які є носіями ракет Х-22. У у повітряному просторі Росії було помічено щонайменше два літаки. І як мінімум дві ракети було зафіксовано під час цієї атаки. 

Зеленський звільнив гендиректора «Укроборонпрому»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади генерального директора «Укроборонпрому». Ексочільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолив державний концерн «Укроборонпром»  у грудні 2020 року.

Відомо, що Кабмін затвердив директора Харківського заводу Малишева 31-річного Германа Сметаніна на посаді нового керівника «Укроборонпрому».

Успіхи ЗСУ

Українські військові в межах літнього контрнаступу вже відвоювали близько 300 км². Це більше, ніж Росія окупувала у період свого «масштабного» зимового наступу. Сили оборони України продовжують виганяти російських загарбників із Мелітопольського, Бердянського та Бахмутського напрямків. ЗСУ також вдалося вийти за лінію окупації 2014 року.

Скандальна заява президента Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України. Лідер Угорщини заявив, що Україна нібито не зможе виграти війну проти РФ, бо в неї «солдати закінчаться раніше». Тому, за словами Орбана, єдине рішення у цій ситуації – перемир'я.

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