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Важливі закони від Ради та Patriot для України. П'ять новин 13 грудня

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Важливі закони від Ради та Patriot для України. П'ять новин 13 грудня
Світ допомагає Україні боротися з країною-терористкою Росією
фото з відкритих джерел

Триває 293 доба повномасштабної війни 

Сьогодні, 13 грудня, добігає кінця 293 доба повномасштабної війни. «Главком» зібрав підбірку найголовніших новин дня, аби наші читачі були в курсі ситуації на фронті, в політиці та світі. 

Парад законів від Верховної Ради 

Верховна Рада прийняла скандальний закон «Про медіа» (№2693-Д). За відповідне рішення проголосувало 299 народних депутатів.

Також Верховна Рада під час пленарного засідання 13 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт 5655 про реформування сфери у містобудівної діяльності.

Крім того, Верховна Рада сьогодні, 13 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт №8224 про національні меншини (спільноти) України, який є однією з вимог для руху України до Європейського Союзу.  

А ще сьогодні Максима Дирдіна призначено постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України.

США найближчим часом оголосять про передачу Україні ЗРК Patriot

Білий дім завершує підготовку передачі Україні системи протиракетної оборони Patriot. Про рішення може бути оголошено вже на цьому тижні. Про це з посиланням на двох американських чиновників і високопоставленого представника адміністрації повідомив у вівторок телеканал CNN. Також міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни.

Хороші новини від Міненерго

До енергосистеми України підключено ще один енергоблок АЕС, який було виведено з ладу внаслідок ракетного обстрілу Росії 23 листопада. Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі дев'ять енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які перебувають на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни.

Важливі закони від Ради та Patriot для України. П'ять новин 13 грудня фото 1

Крім того, США відправили в Україну першу партію обладнання для забезпечення потреб енергетичної інфраструктури країни на суму $13 млн.

А ще Канада передала Україні генераторні освітлювальні вежі, призначені для проведення ремонтних робіт на енергетичних об’єктах у нічний час. 

Білорусь метушиться, ЗСУ спостерігають

У білоруських військах розпочато раптову перевірку бойової готовності. Згодом стало відомо, що перші підрозділи збройних сил Білорусі висунулися із пунктів постійної дислокації.

У рамках так званої перевірки армії Білорусі одній з військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною. 

Тим часом наразі Державна прикордонна служба України не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення, у ДПСУ вважають оголошену 13 грудня перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації. 

За ініціативи польської сторони, командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв сьогодні провів телефонну розмову з командувачем оперативного командування видів збройних сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровські. Про це інформує відділ зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України. Зокрема, сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з «раптовою перевіркою» бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.

Допомога від Британії

Військовослужбовці з Королівської морської піхоти Великої Британії брали участь у секретних операціях в Україні. На початку 2022 року до України Британія направили 350 військовослужбовців, які допомогли евакуювати посольство до Польщі.

Уряд Великої Британії оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів. Українські військові отримають у своє розпорядження 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

 

Нагадаємо, триває 293 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

Читайте також: Спецоперація в енергетиці. Як Україна помститься Росії

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