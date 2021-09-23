До замаху на Шефіра може бути причетний Офіс президента – політолог (відео)

Є питання, чому радник президента їздить без охорони

Офіс президента може бути причетний до замаху на першого радника Зеленського Сергія Шефіра. Про це в ефірі ток-шоу «Велика політика» на «5 каналі» сказав політолог Андрій Ковальов.

«Повертаючись до замаху на Шефіра, виникають запитання. І я схиляюся до того, що команда президента або Офіс президента можуть бути причетними до замаху на Шефіра. Якщо він один з лідерів держави, якщо він член команди президента, то чому в нього не було державної охорони? У Єрмака є, а в нього немає. Мені здається, що це ключове питання», – розповів він.

«Коли журналісти-розслідувачі з'ясували, що Шефір постійно перебуває в комунікації з олігархами, їздить на машинах олігархів, заїжджає на території їхніх маєтків, то запитали в нього: «Коли буде ухвалений закон про олігархів, то будете декларувати свої зустрічі з олігархами?». Сергій Шефір відповів, що він не держслужбовець і цього не робитиме», – нагадав політолог.

«Тобто ми сьогодні цілий день обговорюємо напад на людину, яка себе не називає топчиновником чи держслужбовцем. І чому Зеленський так активно реагує на напад на Шефіра, якщо він навіть не чиновник, а натомість Офіс президента мовчить про минулотижневий теракт у Дніпрі. Його взагалі не коментують. Таке враження, що ним уже не займаються», – підсумував Ковальов.

До слова, правоохоронці вилучили близько 20 гільз з місця замаху на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра. Усі набої були угорського виробництва.

Нагадаємо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Раніше сьогодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.