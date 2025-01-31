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Мін'юст анулював зміни у керівництві Агенції оборонних закупівель

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мін'юст анулював зміни у керівництві Агенції оборонних закупівель
Арсен Жумаділов знову набув статусу очільника Агенції оборонних закупівель
фото з відкритих джерел

Мін'юст ухвалив рішення на користь Міноборони щодо скарги про неправдиві дані у держреєстрі

Міністерство юстиції України ухвалило рішення скасувати реєстраційну дію щодо зміни керівника Агенції оборонних закупівель. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з рішенням Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Арсен Жумаділов, який є керівником Державного оператора тилу, знову набув статусу очільника Агенції оборонних закупівель. Своєю чергою Марина Безрукова залишається відстороненою від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування.

Жумаділов знову став керівником АОЗ
Жумаділов знову став керівником АОЗ
фото: glavcom.ua

Таким чином Мін'юст скасував реєстраційну дію від 29.01.2025, яка змінювала керівника підприємства. Крім того, відомство тимчасово заблоковувало доступ до Єдиного державного реєстру приватному нотаріусу, який причетний до внесення помилкових даних в Єдиний державний реєстр.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. За його словами, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Як повідомляв «Главком», у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб знову змінилися дані про директора Агенції оборонних закупівель. Так, замість гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, який нещодавно почав виконувати обов'язки керівника АОЗ, очільником знову вказано Марину Безрукову.

Керівницею Агенції оборонних закупівель знову вказано Марину Безрукову
Керівницею Агенції оборонних закупівель знову вказано Марину Безрукову
фото: glavcom.ua

Після цього Міністерство оборони надіслало скаргу до Міністерства юстиції у якій просить оскаржити внесення даних про керівника Агенції оборонних закупівель у державному реєстрі.

«Главком» писав, що черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

Згодом стало відомо, що керівника Агенції оборонних закупівель офіційно змінено. Цю посаду обійняв Арсен Жумаділов. При цьому Жумаділов продовжує паралельно очілювати державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу».

До слова, міністр оборони Рустем Умєров запропонував Арсену Жумаділову очолити Агенцію оборонних закупівель, оскільки АОЗ схожий на Державний оператор тилу у регулюванні діяльності. За словами Жумаділова, він тимчасово виконує обов’язки керівника АОЗ, поки перебуває у плановій відпустці на основному місці роботи.

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Теги: Міністерство юстиції Міноборони реєстр Арсен Жумаділов Марина Безрукова

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