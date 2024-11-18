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На Кіровоградщині знешкоджено бойову частину російської ракети

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Кіровоградщині знешкоджено бойову частину російської ракети
Частина збитої крилатої ракети упала на околиці одного з населених пунктів області та не здетонувала
фото: відділ вибухотехнічної служби поліції Кіровоградської області

Виявлену бойову частину ракети знищили методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки

Вибухотехніки поліції Кіровоградщини знищили бойову частину ворожої ракети. Про це повідомляє поліція Кіровоградської області.

«Частина збитої крилатої ракети упала на околиці одного з населених пунктів області та не здетонувала», – повідомили вибухотехніки. 

Фахівці відомчої вибухотехнічної служби, отримавши повідомлення за фактом падіння об’єкту, виїхали на місце події.

Із залученням спеціальної техніки, під шаром ґрунту було виявлено бойову частину ракети, яку знищено методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки.

Фахівці відомчої вибухотехнічної служби, отримавши повідомлення за фактом падіння об’єкту, виїхали на місце події
Фахівці відомчої вибухотехнічної служби, отримавши повідомлення за фактом падіння об’єкту, виїхали на місце події
фото: відділ вибухотехнічної служби поліції Кіровоградської області вибухотехніки поліції кіровоградщини знищили бойову частину ворожої ракети

Вибухотехніки нагадують, що у жодному разі не можна торкатися вибухонебезпечних предметів чи переміщувати їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номером «102».

Нагадаємо, киянин після чергової нічної атаки російських дронів на столицю, виявив уламки збитого безпілотника прямо в центрі міста. Інцидент стався на оглядовому майданчику біля Арки Свободи українського народу. Перехожий помітив підозрілий предмет і викликав муніципалів. Прибувши на місце, правоохоронці підтвердили, що це уламки російського дрона-камікадзе, ймовірно, «Шахеда».

Також у Сумській області вибухотехніки знешкодили російську авіаційну ракету Х-59, яка не вибухнула під час падіння. Співробітники управління вибухотехнічної служби встановили, що це російська авіаційна ракета Х-59. Ракета класу «повітря – земля», близько семи метрів завдовжки, важить 930 кілограмів та має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограмів.

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Теги: обстріл Кіровоградщина ракета

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