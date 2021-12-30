Секретар Ради нацбезпеки і оборони оцінив ймовірність введення санкцій проти Порошенка

Для того, щоб рішення про санкції проти експрезидента було прийнято, потрібно 2/3 голосів членів РНБО

Данілов спростував чутки, що у кулуарах РНБО говорять про санкції проти Порошенка

Для введення санкцій проти п'ятого президента України та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка необхідно, щоб в РНБО були направлені відповідні документи, а на засіданні прийняло рішення 2/3 присутніх. Про це заявив на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Ми працюємо тільки з документами. Які документи будуть направлені – ми їх розглянемо, винесемо на засідання. Для того, щоб рішення було прийнято потрібно 2/3 голосів. Якщо такі документи з'являться, я думаю, що голосів буде більш ніж достатньо з цього питання», – сказав Данілов.

Він також заперечив репілку журналісти, чи ходять у кулуарах РНБО розмови про санкції проти Порошенка.

«У Раді національної безпеки і оборони немає кулуарів, вони є у Верховній Раді», – відповів Данілов.

Зазначимо, ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.

Як повідомляв «Главком», 29 грудня о 7 ранку силовики провели обшуки у першого помічника Петра Порошенка, дипломата Юрія Оніщенка та у народного депутата восьмого скликання Сергія Березенка. Турчинов переконаний, що влада у такий спосіб намагається відволікти увагу суспільства «від своєї провальної політики і від стрімкого падіння рейтингів». Він, зокрема, зазначив, що за останніми опитуваннями Центру Разумкова та Демініціатив, Петро Порошенко вже випереджає Володимира Зеленського у другому турі виборів президента.

Турчинов вважає, що обшуки у представників «Євросолідарності» лише наближають кінець «зеленої влади».

Нагадаємо, українські та іноземні дипломати засудили політичні переслідування проти Порошенка.

Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку. Водночас наразі відомо, що Печерський суд не отримував клопотання про арешт Порошенка.

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну на початку січня. П'ятий президент зазначив, що не збирається узгоджувати свій графік із Зеленським.

До слова, проти прокурора, який підписав арешт Порошенку, відкрито дисциплінарне провадження. Заступник генпрокурор Олексій Симоненко був гостем на дні народженні скандального заступника Єрмака Олега Татарова, підозрюваного в корупції.

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